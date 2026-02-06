Petro declarará emergencia económica para atender situación en Córdoba y Sucre

Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que declarará emergencia económica en Córdoba y Sucre para atender la crisis que atraviesan los departamentos por las fuertes lluvias.
Por medio de su cuenta en X, Petro escribió: “Debo declarar de nuevo la emergencia económica ambiental y social en la región y puede extenderse al país”.
El mandatario defendió su argumento sobre la crisis climática. “Estamos ante un hecho que era sobreviniente y que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte”.
Con lo anterior, le solicitó a la entidad “levantar la suspensión para atender el desastre y sus consecuencias”.
Al tiempo, advirtió: “La ciencia dijo que la crisis climática es cada vez más imprevisibilidad creciente y hacia el colapso”.
Sobre los causantes del desastre, además de las fuertes lluvias, Petro mencionó que “se conjuga con la codicia con que se ha manejado los embalses de agua, hoy por hoy. Solo por dejar funcionar termoeléctricas de gas que dejan tarifas diez veces más altas que los costos de las hidroeléctricas, no las han dejado funcionar y se han llenado por encima de sus máximos”.
Adicionalmente, aseguró que “nunca se debió construir Urrá, el indígena asesinado y descuartizado por los paramilitares, Kimy Pernía Domicó tenía razón, el previó en su discurso ante la cámara de representantes lo que pasa hoy”.
Con relación a las acciones que tomará el Gobierno Nacional, explicó que junto al ejército derribarán diques que impiden flujos del agua en la zona de desastre, “y se restituirán las tierras robadas a las ciénagas y caños para mitigar las inundaciones”.
