Petro defiende venta directa de TES por $23 billones; analistas alertan por alta tasa de la operación y falta de caja

Este viernes, el Gobierno Petro, a través del Ministerio de Hacienda, anunció una de las operaciones más importante de TES, con la venta directa por US$6.000 millones, equivalentes a $23 billones, a uno de los inversionistas extranjeros más grandes del mercado.
El comunicado de prensa de la cartera de Hacienda afirma que “esta venta directa implicará una reducción en las necesidades de financiamiento de la Nación para la vigencia 2026”, en medio de la caída de la reforma tributaria en días previos.
Sin embargo, las voces en contra de la operación no se hicieron esperar e, incluso, llegaron al espectro político, en el que ha habido múltiples reacciones.
Una de las primeras voces en pronunciarse fue la de José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), quien calificó como un “viernes negro en lo fiscal”, al pasado 19 de diciembre.
Reacciones sobre la venta directa de TES
Si bien el comunicado de Hacienda no mencionó la tasa de la transacción, expertos dieron a conocer que estos bonos vendidos el viernes vencen en 2029, 2033, 2035 y 2040 y ofrecen un rendimiento del 12,99 %, 13,05 %, 13,24 % y 13,32 %, en su orden, calificadas como altas.
Sobre esta operación, el presidente de ANIF afirmó que esta emisión privada por $23 billones a tasas de 13 %, se hizo “en una operación poco transparente que refleja la mala programación fiscal y falta de caja” que tendría el Gobierno Petro.
A este “viernes negro” López añadió: “El próximo Gobierno se encontrará con una situación fiscal peor dado que las empresas tendrán saldos a favor en materia de impuestos”.
Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, también mencionó que “siguen endeudándonos por los problemas de caja que tiene el gobierno”, mientras que José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la IAE, por su parte, alertó por la falta de rigor técnico.
El debate sobre estas operaciones de manejo de deuda llegó al escenario político, algo poco habitual. Por ejempo, María Fernanda Cabal, senadora y hasta hace poco precandidata presidencial, afirmó que: “El Ministerio de Hacienda celebra la venta de TES por $23 billones como un logro. ¿Éxito? No. Más deuda para los colombianos, más carga para futuras generaciones. Endeudar al país no es una victoria, es una irresponsabilidad”.
Justificación oficial
Ante las críticas que ha tenido esta venta directa de TES, en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro respondió que “esa deuda de $23 billones es para pagarle la deuda por otros $23 billones a los que les compraron títulos al gobierno de Duque que ya se vencen”.
Por su parte, el comunicado emitido del MinHacienda afirma que “con esta operación se inicia una importante relación comercial que refleja un voto de confianza no sólo en el mercado de deuda pública, sino en los fundamentales de la economía colombiana”.
Dice además que “esta operación es la primera de varias que potencialmente podrían ejecutarse con este inversionista el cual ve en Colombia un mercado y una economía con perspectivas positivas y con instituciones sólidas”.