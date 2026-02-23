Noticias políticas Gobierno Petro Noticias económicas importantes

Petro firmará mañana nueva emergencia económica que aplicará nuevo impuesto en Colombia

Petro expuso las racones para justificar la adopción de esta medida.

Por: -
Gustavo Petro emergencia económica
El gobierno de Gustavo Petro. Foto: ©Manolo Ramos de Getty Images a través de Canva.com y Presidencia

Compártelo en:

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que firmará un nuevo decreto de emergencia económica, el cual, según indicó, suscribirá el martes 24 de febrero.

El pronunciamiento lo realizó a través de su cuenta en X en donde expuso las razones que, a su juicio, justifican la adopción de esta medida excepcional.

En su mensaje, el mandatario señaló que incluirá de nuevo la sobretasa al impuesto de renta que pagan las entidades del sistema financiero.

En su publicación afirmó que esta iniciativa responde a criterios de equidad y sostuvo que se trata de una medida “justa” en el actual contexto económico.

En la anterior emergencia económica y en la reforma tributaria (ley de financiamiento) que se cayeron en la Corte Constitucional y en el Congreso, respectivamente, el buscaba imponer una sobretasa que subiera del 35 % al 50 % para las entidades financieras.

Recomendado: Las razones por las que la Corte suspendió emergencia económica de Petro: errores en firmas y falta de motivación

De acuerdo con lo manifestado, el objetivo sería redistribuir parte de esos ingresos adicionales y fortalecer las finanzas públicas en un escenario que el Gobierno considera complejo.

El mandatario agregó que este nuevo componente tributario quedará incluido en el decreto de emergencia económica que prevé firmar.

No obstante, hasta el momento no se conocen los detalles técnicos de la propuesta, ni la estructura específica del eventual gravamen.

Tampoco se ha precisado cuál sería la base gravable, la tarifa aplicable o el tiempo de vigencia de la medida o si se mantendrá la propuesta inicial que no fue avalada ni en la Corte ni en el Congreso.

De igual forma, el Gobierno no ha divulgado estimaciones oficiales sobre el recaudo esperado ni el impacto fiscal proyectado.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
No tags for this post.
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar