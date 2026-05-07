Tecnoglass registra ingresos récord de US$249 millones: avanza en redomiciliación y nueva planta en EE. UU.

Tecnoglass reportó este jueves sus resultados financieros del primer trimestre de 2026, con ingresos totales récord de US$249 millones—equivalentes a US$921.000 millones —, lo que representa un crecimiento del 12 % frente a los US$222,3 millones registrados en el mismo período del año anterior.
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El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el segmento multifamiliar y comercial, que avanzó un 20,4 % interanual, mientras que el segmento residencial unifamiliar se mantuvo relativamente estable. Por geografías, EE. UU., que concentra el 95 % de los ingresos de la compañía, creció un 11,6 %, mientras que Colombia y otros países aportaron crecimientos del 17,2 % y 27,3 %, respectivamente.
En términos de rentabilidad, la utilidad neta fue de US$31,9 millones (US$0,71 por acción diluida), frente a los US$42,2 millones del primer trimestre de 2025. La utilidad neta ajustada alcanzó US$34,6 millones. El Ebitda ajustado fue de US$61,5 millones, representando un margen del 24,7 % sobre los ingresos totales, por debajo del 31,6 % del año anterior, presionado por mayores costos de aluminio en Estados Unidos, costos incrementales en Colombia atados al salario mínimo y un peso colombiano más fuerte durante el trimestre.
La cartera de pedidos o backlog alcanzó un nuevo récord de US$1.360 millones—cerca de $5 billones—, con un crecimiento interanual del 19,1 %, extendiendo la visibilidad del cronograma de proyectos multifamiliares y comerciales hasta bien entrado 2027. La compañía cerró el trimestre con una liquidez total de US$425 millones, compuesta por US$91,1 millones en caja y más de US$330 millones en líneas de crédito disponibles, con una deuda total de US$200,3 millones.
Durante el período, Tecnoglass otorgó a sus accionistas US$16,5 millones mediante recompra de acciones y US$6,7 millones en dividendos en efectivo.
Avances y costos para nueva planta de Tecnoglass y redomiciliación
En materia arancelaria, la compañía informó avances en iniciativas de automatización y optimización logística para mitigar el impacto del arancel del 10 % sobre importaciones de ventanas de aluminio terminadas a Estados Unidos. Adicionalmente, ya implementó un aumento de precios sobre órdenes a partir de principios de mayo, y evalúa la construcción de una planta en territorio estadounidense, con un sitio identificado e incentivos fiscales estatales y locales asegurados. La compra del terreno, estimada entre US$20 y US$25 millones, se esperaría completar en el segundo trimestre.
A su vez, la Junta Directiva ha aprobado un plan para redomiciliar la compañía de las Islas Caimán a EE. UU., sujeto a la aprobación de los accionistas. Tecnoglass ha presentado la declaración de registro necesaria ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission), y si es aprobada por los accionistas, se espera que la redomiciliación se complete durante el segundo trimestre.
La compañía cree que esta acción apoyará sus objetivos estratégicos al simplificar su estructura organizacional y regulatoria, mejorar la eficiencia fiscal de las distribuciones de dividendos y ampliar su base potencial de inversionistas para incluir a aquellos que están limitados a invertir en empresas domiciliadas en EE. UU. Tecnoglass permanecerá con sede en Miami, Florida después de la redomiciliación.
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Con base en estos resultados, Santiago Giraldo, director Financiero de Tecnoglass, reafirmó su proyección para el año completo 2026: ingresos de entre US$1.060 y $1.130 millones, y Ebitda Ajustado de entre US$225 millones y US$245 millones, con expectativas de compensar completamente el impacto arancelario en 2027.
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