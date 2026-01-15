Petro dijo que los precios de la gasolina bajarán en Colombia, pero no explicó su estrategia

El presidente de la República, Gustavo Petro, expresó que su gobierno canceló la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Entre las razones que argumentó el mandatario están la revaluación del peso colombiano frente al dólar, y además anunció que el costo de la gasolina comenzará a bajar.
Desde el 1 de enero de 2026, el precio promedio del galón de gasolina en las 13 principales ciudades del país se ubica en poco más de $16.000, mientras que el del diésel se encuentra cerca de $10.980 por galón, según datos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Lo anterior significa que Colombia tiene un costo de la gasolina más alto que EE. UU., Ecuador y Argentina. Esto se debe a que este combustible no se cobra estrictamente a precios de mercado, sino con base en un precio administrativo definido por una fórmula. Es decir, se trata de una tarifa que parte de la paridad de importación, a la que se suman costos como tarifas portuarias, fletes, márgenes de comercialización y primas de riesgo cambiario.
Con base en este panorama, el presidente expresó que los precios de este combustible van a bajar, aunque no explicó públicamente cómo se implementaría esa reducción ni cómo una eventual disminución del precio del galón de gasolina impactaría al FEPC. Esto resulta relevante porque el Fondo de Estabilización de Combustibles, en el caso del diésel, se financia a través de los excedentes generados por la gasolina.
En la práctica, esto se traduce en que la gasolina tiene un alto costo en Colombia con la finalidad de que el excedente recaudado vaya al FEPC, y que este fondo ayude a estabilizar los precios del diésel. En última instancia, se trata de un esquema de “subsidio cruzado”, en el cual la gasolina termina compensando el menor costo del diésel.
Este medio se comunicó con el Ministerio de Minas para conocer detalles de la estrategia del Gobierno, pero la respuesta fue que la información la tenía Presidencia; esta entidad respondió que el presidente sí explicó la estrategia para bajar los precios de la gasolina en su Consejo de Ministros del 14 de enero, pero detrás de cámaras.
Entre los interrogantes que el gobierno podría aclarar se encuentran los siguientes puntos: ¿cómo la disminución del precio del galón de gasolina impactará al FEPC? Y si efectivamente la gasolina disminuirá, ¿cuál es la meta del Ejecutivo en el costo por galón del diésel, que también enfrenta una fuerte presión al alza?
Esto último resulta clave, dado que el Gobierno ha apostado por reducir sus propios ingresos para compensar el costo del diésel a través del FEPC, y de esa manera, liberar recursos de las finanzas públicas, con el objetivo de que el precio del diésel termine cobrándose a precios de mercado.
Por otro lado, Ecopetrol es la empresa que prácticamente controla la refinación de combustibles en Colombia; la estatal energética cuenta con dos refinerías: la de Cartagena y la de Barrancabermeja. Expertos del sector, como Iván Arroyave, quien también es banquero de inversión, manifestaron que incluso en un escenario en el que Ecopetrol opere con la máxima eficiencia, los precios de la gasolina en Colombia seguirán atados al mercado internacional.
A esto se suma que la fórmula de fijación presenta un sesgo que empuja los precios al alza: cuando el Brent y el dólar suben, los ajustes se trasladan rápidamente a los consumidores; pero cuando estos indicadores bajan, las reducciones sí se reflejan, aunque de manera más lenta. Esto implica que la gasolina tiene una fuerte tendencia a mantenerse en niveles elevados.
