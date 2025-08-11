En un mensaje en su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, quien falleció luego dos meses de luchar por su vida por un atentado sufrido en un mitin político.
El jefe de Estado expresó este lunes su “sentido pésame” a la familia del senador y precandidato presidencial, así como a todos los colombianos.
“La vida está por encima de cualquier ideología”, afirmó el mandatario y reiteró que su gobierno ha colocado “el proyecto del cuidado y la expansión de la vida” como eje central de su gestión.
Pronunciamiento de Petro sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay
En su pronunciamiento, recordó que Colombia es un país de la mayor «diversidad natural y humana” que, sin embargo, ha sufrido históricamente altos niveles de violencia.
Además, en su publicación en redes sociales, hizo referencia a las décadas de conflicto en Colombia, desde las confrontaciones entre liberales y conservadores, que dejaron 300.000 campesinos muertos, hasta el genocidio político contra sectores de izquierda.
Ahora bien, sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay, el presidente Petro aseguró que las causas “aún están en averiguación” y reiteró que la investigación estará a cargo de las autoridades competentes con apoyo de expertos internacionales.
“Sea de cualquier ideología, la vida y seguridad de las personas es prioridad para el gobierno”, sostuvo y enfatizó: “No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más”, añadió.
El mandatario concluyó lamentando profundamente la muerte de Miguel Uribe Turbay. “Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida. Lo que queda es el duelo y seguir adelante”.
Este lunes, 11 de agosto, la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó el fallecimiento del líder político del Centro Democrático.
Por medio de un comunicado, la institución médica dijo que el senador y precandidato murió a la 1:56 de la madrugada, luego de haberse complicado durante el fin de semana.
De hecho, hace apenas dos días, la misma entidad anotó que la condición de salud de Miguel Uribe Turbay se había revertido a una condición crítica, debido a una hemorragia en el sistema nervioso central, la cual requirió nuevos procedimientos quirúrgicos.