El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este domingo que expedirá un nuevo decreto del salario mínimo de 2026, aunque este podría tomar unos días más de los indicados por el Consejo de Estado tras haber suspendido la norma original.
“Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado (del Consejo de Estado); eso hace que de los ocho días se tengan que usar más para que nos explique por qué la frase ‘de carácter prevalente’ no está en su auto”.
Eso sí, añadió: “El salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a mantener un salario vital”.
Igualmente, este lunes, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se reunirá con los empresarios y sindicatos en la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, para lo cual el presidente dijo: “Quiero abrir el diálogo (…) por la realización de un pacto por la vida”.
En ese sentido, también dijo que el salario vital debe ser “móvil”, para lo cual añadió: “Sí varían las condiciones de la economía, se varía también el salario por decreto; el decreto debe mantener esa flexibilidad”.
Con esto último, el jefe de Estado buscará un acuerdo con empresarios y trabajadores para que el valor a pagar a los empleados se mueva con diferentes indicadores en el año. No obstante, no entregó detalles de esta iniciativa.
¿Por qué Petro hizo nuevo anuncio sobre el decreto del salario mínimo 2026?
El anuncio del mandatario se da unos días después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto con el que se fijó un incremento del 23,7 % del salario mínimo y que lo llevó hasta $2 millones, incluyendo el subsidio de transporte.
De acuerdo con el alto tribunal, hubo una infracción de la Ley 278 de 1996, ya que no se explicó de cómo las variables analizadas “incidieron de forma individual o conjunta en la determinación del porcentaje específico del incremento finalmente fijado”.
Por otra parte, aseguró que el aumento del 23 % se concluyó de la brecha entre el salario mínimo en Colombia y el salario mínimo vital (concepto de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-), siendo este último decisorio en la concertación del porcentaje fijado.
Por ende, “resulta visible que los parámetros contemplados en la Ley 278 de 1996 no fueron tenidos en cuenta en la cuantificación del incremento salarial”.
Eso sí, es clave mencionar que el decreto del salario mínimo solo se suspendió provisionalmente hasta que los magistrados estudien de fondo la legalidad del mismo y definan si es o no válido a la luz de las leyes colombianas.