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Petro dice que aceptaría resultado de votaciones si pierde Iván Cepeda: aunque señaló un riesgo

El presidente Gustavo Petro se refirió al escenario de las votaciones si pierde Iván Cepeda.

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Imágenes: Presidencia y campaña de Iván Cepeda

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El presidente Gustavo Petro dijo que aceptaría el resultado de las votaciones si pierde Iván Cepeda, quien es el candidato que continuaría con la política económica y social de la actual administración.

En entrevista con Caracol Radio, el mandatario dijo que no habría duda y acataría la decisión, pero llamó la atención sobre que el proceso de elección deberá darse con garantías iguales para todos los contendientes de la campaña.

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Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Sobre si aceptará o no los resultados de las votaciones si pierde Iván Cepeda, dijo: “Yo mismo hice una campaña presidencial en 2018, casi me matan en Cúcuta. Hubo mucho escándalo y competí con Duque. Las elecciones se realizaron y yo mismo dije, no con mucha certeza, que Duque ganó. Dudas siempre habrá, pero Duque ganó”.

El llamado de atención lo puso en que, sin embargo, “un fraude es un fraude y en Colombia ha existido”, de ahí que pidiera a la Registraduría un seguimiento juicioso sobre las herramientas que se usarán para el conteo de los votos.

¿Qué más dijo el presidente Petro sobre las votaciones si pierde Iván Cepeda?

Durante las recientes elecciones legislativas, cabe recordar, el presidente Petro llamó la atención sobre una serie de posibles “fraudes” que, al final, le habrían costado algunas curules al Pacto Histórico.

Apuntó, para estas elecciones, al correcto funcionamiento del software que se usó: “El del fraude de 2014 contra el partido MIRA es el mismo que se usa hoy. La Registraduría ni sus empleados saben del software; quien lo tiene es una empresa llamada Thomas Greg & Sons”.

Iván Cepeda
Iván Cepeda. Foto: Campaña Iván Cepeda

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Finalmente, sobre los resultados de las votaciones si pierde Iván Cepeda indicó Petro que hay un riesgo latente: “¿Cómo se evita un fraude en Colombia? Con millones de personas cuidando los votos”, añadió.

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Tags: Elecciones presidenciales 2026, Gustavo Petro, Iván Cepeda
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