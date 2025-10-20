Petro lanza propuesta a Trump para rebajar aranceles a Colombia y legalizar el cannabis

En medio de la crisis diplomática con Estados Unidos, Gustavo Petro, presidente de Colombia, le propuso a Donald Trump quitar aranceles a la producción agropecuaria y agroindustrial del país.
La propuesta fue realizada por medio de su cuenta en X, argumentando: “Le propongo a Trump lo contrario: quitar aranceles a la producción agropecuaria y agroindustrial de Colombia, para fortalecer la producción lícita agraria, invertir en la reforma agraria para que el campesinado pase a tierras fértiles cerca a las ciudades y no adopte la selva como forma de sobrevivencia, estimular los espacios comerciales en EE. UU. para comprar, por contrato a largo plazo, productos agrarios de las zonas de sustitución de cultivos en Colombia”.
Además, Petro también se refirió a la exportación de cannabis y su legalización. “Legalizar la exportación de cannabis como cualquier bien, dada su exclusión de sustancia peligrosa en la ONU, fortalecer la política de prevención al consumo en los EE. UU., estudiar científicamente si es necesaria la prohibición o más bien, el consumo responsable y regulado por el Estado, construir un tratado más eficaz de persecución de capitales y bienes de narcos en el mundo”, concluyó su trino.
Nuevos aranceles para Colombia
Este lunes 20 de octubre, Trump confirmó que su administración impondrá nuevos aranceles a Colombia. Esto con relación a que el país no combate con suficiente firmeza el narcotráfico, según el mandatario.
“No luchan contra las drogas. Producen y refinan drogas; tienen fábricas de cocaína. Por eso decidí cortar los dineros”, informó Trump.
La medida había sido anunciada horas antes por Lindsey Graham, senador republicano.
“Tuve una muy buena conversación con el presidente Trump sobre su compromiso de perseguir a los países que apoyan el narcotráfico contra nuestra gran nación. Me informó que va a golpear a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia hoy o mañana”.