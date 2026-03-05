El 31 de agosto de 2023, el Ministerio de Transporte anunció con bombos y platillos el inicio de un programa para subsidiar a taxistas por el alza de la gasolina, que -en ese momento- arrancaba de manera agresiva para cerrar el ‘hueco’ del Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles (FEPC).
La idea era dar una primera compensación económica a los conductores a finales de septiembre de ese año y, posteriormente, realizar un giro mensual para unos 45.000 trabajadores del sector.
Así lo dijo el entonces viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, quien anotó que el Gobierno haría “un ejercicio de medición de consumo de combustible de estos vehículos en todo el territorio nacional, con el fin de contar con lineamientos técnicos para la posterior asignación económica”.
Posteriormente, en marzo de 2024, el funcionario sostuvo que “no ha sido tarea fácil porque no hay una medida que anteceda una dinámica como esta” y añadió que el nuevo plan apuntaba a realizar un primer pago en abril de 2024.
Promesa de subsidiar a taxistas por el alza de la gasolina nunca llegó
A pesar de lo anterior, el tiempo pasó, la gasolina subió cerca de $7.000 entre 2023 y 2025, pero la promesa de subsidiar a taxistas por el alza de la gasolina nunca llegó y hoy el Gobierno reconoce que no era viable su puesta en funcionamiento.
Así lo dijo el Ministerio de Transporte en respuesta a un derecho de petición enviado por Valora Analitik, en el cual se consultó por el balance de este proyecto, que buscaba mitigar el aumento de los combustibles en el país.
La entidad aseguró: “Pese a múltiples esfuerzos técnicos y financieros, dentro de las conclusiones sobre la materia, se encontró que la aplicación no era viable”.
Y añadió: “Dada la estimación inicial de costos realizada no era posible cubrirla con el Presupuesto General de la Nación, dejando entrever que, no existe dentro del marco legal vigente una fuente de recursos que permita la creación de la aplicación y sostenibilidad”.
Eso sí, dejó claro que la definición, estructuración, asignación de recursos, giros presupuestales y proyecciones fiscales del programa corresponden al Ministerio de Hacienda, así como de las entidades encargadas de la administración de programas sociales del Gobierno.
De hecho, en su momento, fue una de las políticas que más defendió el ministro de Hacienda de la época, Ricardo Bonilla, quien afirmaba que su financiación saldría del Presupuesto de la Nación. Hoy, el extitular de la cartera está en la cárcel por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Por su parte, el MinTransporte cerró su respuesta diciendo que “acompañó técnicamente los espacios interinstitucionales en los que se analizaron las alternativas”, aunque dejó claro que las definiciones son de su competencia.
Lo cierto es que la promesa de subsidiar a taxistas por el alza de la gasolina nunca llegó y así también lo confirmó uno de los representantes del gremio, Hugo Ospina, quien agregó: “Nunca nos dieron nada ni han hecho nada (…) y lo mismo pasará con el nuevo anuncio de transición a taxis eléctricos en Colombia”, anotó el dirigente.