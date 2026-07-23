Petro sacó a la ministra de Vivienda, Helga Rivas, sin previo aviso; Ruth Quevedo queda encargada de la cartera

Ruth Maritza Quevedo asumió como ministra encargada del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El presidente Gustavo Petro designó a la funcionaria mediante el Decreto 0793 del 22 de julio de 2026. Fuentes le mencionaron a Valora Analitik que Helga Rivas fue destituida del cargo sin aviso previo del mismo presidente.
Según informó la cartera en un comunicado, Quevedo asumió el cargo en el tramo final del gobierno Petro con la finalidad de fortalecer la articulación institucional frente a eventos como el frente frío y el fenómeno de El Niño.
“En este momento en el que el presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de desastre nacional por la amenaza de El Niño, es importante intensificar la articulación con distintas entidades nacionales y territoriales, a fin de hacer un seguimiento estricto que nos permita tomar las decisiones clave orientadas a velar por el suministro de agua en el territorio nacional”, manifestó Quevedo.
La funcionaria es economista de la Universidad Nacional de Colombia y candidata a magíster en ordenamiento urbano y regional. Se venía desempeñando como viceministra de Agua y Saneamiento Básico. Además, fue comisionada experta y directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) durante los primeros años del gobierno Petro.
Según el Ministerio de Vivienda, la gestión de Quevedo ha estado enfocada en la implementación de políticas públicas como Basura Cero en Bogotá y el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua en Colombia, con énfasis en el acceso al agua potable.
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Desde la semana del 13 de julio de 2026 se venían advirtiendo cambios en el gabinete, a dos semanas de que Petro concluya su mandato el 7 de agosto.
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