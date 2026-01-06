El mercado es escéptico con la recuperación petrolera de Venezuela; presencia de China en ese país salió afectada

El mercado se mostró escéptico sobre el impacto que tendría el crecimiento de la producción venezolana tras la caída de Nicolás Maduro. Pese a que una eventual transición podría derivar en el levantamiento de las sanciones, se requerirían inversiones de miles de millones de dólares para aumentar la producción petrolera a 1,5 millones de barriles diarios en los próximos 12 o 24 meses.
Si lo que se busca es que la producción llegue a tres millones de barriles diarios, sería necesario un gasto aún mayor en infraestructura, y este proceso tardaría varios años, reveló Standard & Poor’s (S&P). Bloomberg también estimó que la apuesta del gobierno estadounidense ascendería a US$100.000 millones.
En teoría, EE. UU. puede eliminar sus sanciones contra Venezuela, ya que no se requiere aval del Congreso. Sin embargo, hasta la fecha, datos de S&P señalaron que Venezuela utiliza cerca de 120 buques, de los cuales 69 están sancionados, mientras que 51 podrían navegar libremente. Las cifras demuestran que la industria energética venezolana recurrió a buques petroleros “en la sombra” con el fin de seguir exportando crudo y pasar inadvertida frente a las sanciones estadounidenses.
A esto se suma que la infraestructura clave en materia petrolera, como refinerías, oleoductos, gasoductos y terminales, opera por debajo de su capacidad, y en muchos casos, presenta un severo deterioro producto de la falta de inversión y mantenimiento acumulado, así lo reveló el académico de la Universidad de los Andes y experto en energía, Sergio Cabrales.
Las inversiones también deberían destinarse a la rehabilitación de 28.000 pozos inactivos en regiones donde ya existe capacidad de producción, así como a perforación exploratoria, puesto que, según datos de S&P, no hay informes sobre este segmento desde 2019.
Los mayores campos petroleros del país incluyen 14 campos supergigantes, 11 de ellos concentran 50 % de las reservas, que son las más grandes del mundo.
Las refinerías también operan por debajo de su capacidad. El sistema de refinación venezolano consta de cuatro grandes refinerías, con una capacidad instalada de 1,3 millones de barriles diarios.
La presencia de China en Venezuela
Los refinadores independientes chinos, principales compradores del crudo venezolano, podrían verse afectados en caso de interrupciones en el suministro. Tras la intervención estadounidense en Venezuela, S&P indicó que algunos proveedores suspendieron su oferta de crudo a las refinerías chinas. Se espera que las cargas que están actualmente en ruta hacia China sostengan la producción de estas refinerías hasta marzo.
Por ello, se prevé que la demanda asiática de crudos pesados, como el venezolano, aumente en el corto plazo.
