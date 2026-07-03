Pimco consolida su dominio en la deuda pública colombiana mientras el Banco Central de Noruega desinvierte

El mercado de Títulos de Tesorería (TES) en Colombia atraviesa una profunda reconfiguración, según un informe de Alianza Valores y Fiduciaria.
Mientras el gigante de la gestión de activos Pimco refuerza su posición como el mayor tenedor extranjero de deuda pública, entidades como el Banco Central de Noruega y diversas entidades comerciales han emprendido una retirada significativa de sus inversiones en el país.
Por quinto mes consecutivo, la firma de gestión de inversiones Pimco incrementó su apuesta por la deuda local. Solo en mayo, el gestor de activos adquirió $6,97 billones en TES. Con este movimiento, su tenencia total asciende a $43,45 billones, lo que representa el 29 % del total de la deuda en manos de extranjeros y un 5,7 % del total de títulos en circulación (outstanding).
En lo que va de 2026, las compras de la firma suman $18,51 billones, un incremento del 74 % en su portafolio frente al cierre del año anterior. Otros compradores que acompañaron esta tendencia en mayo fueron el Fondo Soberano de Abu Dhabi ($1,27 billones), Capital Group ($840.000 millones) y Morgan Stanley ($350.000 millones).
Banco Central de Noruega y la banca comercial en retirada
La contraparte de este dominio es una desinversión masiva por parte de otros actores tradicionales, según el análisis de Alianza.
El Banco Central de Noruega lideró las ventas en mayo con una desinversión de $1,43 billones, lo que implicó una reducción del 81 % de su portafolio mensual, dejándolo con solo $2,98 billones. En términos anuales, la entidad ha reducido su participación en un 31 %.
Por su parte, el Fondo de Pensiones CDPQ también registró ventas considerables por $1,03 billones en mayo (un recorte del 46 % de su posición mensual), mientras que en el año corrido su tenencia ha caído un 53 %.
Así mismo, T. Rowe Price encabeza el top de vendedores del año con una desinversión de $2,87 billones, reduciendo su tenencia en un 84 %.
Por otro lado, los bancos comerciales que participaban en operaciones de Total Return Swap (TRS) han prácticamente desaparecido del mapa de tenedores tras completarse el prepago de estos instrumentos por parte del Gobierno.
Destacan las salidas de Citibank, que vendió $3,65 billones en mayo, con lo que su tenencia ha caído un 98 % en 2026; J.P. Morgan, que desinvirtió $2,39 billones, con una reducción anual del 59 %; Banco Santander, el cual registró ventas por $1,82 billones al quinto del mes año (-99 %), y el BBVA, que liquidó $1,37 billones, llegando a una variación del -100 % frente a diciembre de 2025.
Balance neto y reconfiguración del portafolio
En términos globales, los fondos extranjeros registraron ventas netas por $4,71 billones durante mayo. Sin embargo, esta cifra está influenciada por el prepago de la estrategia de endeudamiento Total Return Swap o TRS, que representó $11,6 billones. Al descontar este efecto contable, el grupo de extranjeros realizó compras reales por $6,9 billones en el mes.
A pesar de esto, en lo corrido del año la tendencia es de contracción, según Alianza: la deuda interna en manos de foráneos se ha reducido en $14,22 billones, pasando de $164,1 billones a $149,92 billones (una caída del 8,7 %).
La estrategia de los inversionistas extranjeros también muestra una clara preferencia por ciertos plazos. Las compras de mayo se concentraron en los nodos de 2030 (+$4,69 billones) y 2035 (+$2,18 billones). En contraste, las mayores reducciones se observaron en los títulos con vencimiento en 2026 (-$9,66 billones), seguidos por los nodos de 2046 y 2042. Actualmente, los títulos TES 2035 siguen siendo los más representativos en manos internacionales, con una participación de $24 billones.
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