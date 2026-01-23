El Ministerio de las TIC publicó un borrador de decreto que permite a empresas de servicios postales crear cuentas para sus clientes, además de habilitar otros servicios.
La propuesta normativa abre la posibilidad de que estas compañías ofrezcan giros de pago, de depósito, así como transferencias postales, que se sumarían a los giros en efectivo tradicionales, poniendo en alerta a actores del sistema financiero.
Esta modificación, liderada por el Ministerio de las TIC, que es el supervisor de estas empresas, tiene dos objetivos. Por un lado, crear las condiciones para que los operadores “puedan diseñar ofertas innovadoras de servicios y modelos de negocio”.
Eso permitiría fomentar su competitividad y la posibilidad de expansión en cobertura e infraestructura de su red postal, en zonas rurales, de difícil acceso, o donde habita población vulnerable, “facilitando de esta manera la inclusión social de la población mediante el aprovechamiento de las redes postales”.
Además, según dice el borrador, permitirá que población más vulnerable en zonas apartadas del país acceda a diferentes servicios postales de pago, “lo que supone una reactivación económica, el aprovechamiento de la red postal y la utilización de los canales digitales”.
Así funcionará la cuenta postal propuesta
El proyecto de decreto establece que cada persona solo podrá tener una cuenta en cada operador postal y se buscará el intercambio de datos entre las empresas, para garantizar interoperabilidad.
Además, las cuentas deberán acatar los topes máximos definidos para los montos consignados, así como los topes máximos definidos para los montos acumulados de los giros o transferencias que se realicen. Estos topes serán definidos por MinTIC.
Otro punto importante tiene que ver con las garantías. Para esto, se propone que las compañías cuenten con mecanismos de cobertura de riesgos y garantías, bajo las condiciones y modalidades que determine el MinTIC.
En relación con el dominio de estos recursos, dice el borrador que no son de propiedad del operador de servicios postales de pago, “ni podrán ser reconocidos como activos, pasivos o patrimonio de este”, y no podrán usarse para otros fines, a parte de la prestación de servicios postales de pago.
Adicionalmente, se deberán “adoptar políticas, controles y mecanismos de seguridad requeridos para prevenir la ocurrencia de situaciones que pongan en riesgo los recursos”.
Posiciones del sector financiero
Fuentes del sector financiero consideran que esta norma no tiene en cuenta la fuerte regulación con la que cuenta el sector financiero, ni ofrece garantías que sí debe cumplir el sistema financiero, como el respaldo de Fogafín.
Por ejemplo, Colombia Fintech, en cabeza de Gabriel Santos, sostiene que el proyecto de decreto de MinTIC permitiría a los operadores postales ofrecer servicios financieros sin cumplir los mismos estándares regulatorios del sistema financiero.
Puntualmente, Colombia Fintech cree que la medida abre riesgos como el lavado de activos, la desprotección de los usuarios, además de asimetrías regulatorias. Otros efectos tienen que ver con la fragmentación del sistema de pagos y movimientos billonarios en efectivo antes de elecciones.
