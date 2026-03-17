La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le confirmó a Valora analitik que está analizando la viabilidad del megaproyecto para soterrar la Autopista Sur en Soacha, en línea con lo planteado por el presidente Gustavo Petro desde 2023.
En respuesta a un derecho de petición, la entidad indicó que adelanta una revisión integral de la primera parte de la estructuración, que fue realizada por la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y que se concretó en 2025.
Con esto en mente, la ANI avanza en revisiones que incluyen «el alcance del proyecto, sus implicaciones técnicas, prediales, ambientales y financieras, así como su articulación con otras intervenciones de movilidad en el corredor».
La agencia también precisó que «esta revisión permitirá determinar la viabilidad de avanzar hacia estudios de factibilidad», aunque no detalló si esto implicará que se avance en una nueva fase de estudios del megaproyecto para soterrar la Autopista Sur en Soacha.
Lo que sí anotó es que, al tratarse de una iniciativa en fase de prefactibilidad, «no se dispone aún de un presupuesto definitivo de inversión ni de estimaciones consolidadas de costos de operación y mantenimiento.
Por lo anterior, respondió que cualquier cifra conocida públicamente «corresponde a aproximaciones preliminares propias de esa etapa y está sujeta a ajustes una vez se desarrollen estudios de mayor nivel de detalle».
Detalles del proyecto para soterrar la Autopista Sur en Soacha
La única cifra en circulación fue revelada por la directora de la UPIT, Martha Coronado, en diálogo con Valora Analitik en enero de 2025. La funcionaria indicó que los estudios preliminares estiman un costo cercano a los $10 billones, una suma considerable en el contexto de las actuales dificultades fiscales del país.
El megaproyecto contempla la construcción de un bitúnel con dos carriles por sentido, que partiría desde los límites de Bogotá, atravesaría el sector de Cazucá en Soacha y llegaría hasta el futuro portal de TransMilenio de El Vínculo, cerca al Embalse del Muña.
Los estudios de la UPIT también incluyeron la renovación del espacio público en la zona y la construcción de infraestructura para peatones y ciclistas.
La iniciativa tiene antecedentes en el gobierno Petro: en marzo de 2023, el entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, confirmó el interés del presidente en desarrollarla, argumentando que Soacha «no puede seguir siendo un municipio de paso» y que era necesario soterrar los ingresos a Bogotá.
La directora de la UPIT reconoció que el proyecto tomará tiempo en poderse adjudicar, pero consideró que «al futuro podría ser muy buena para el municipio y para Bogotá y la región».
Por su parte, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, señaló que antes de avanzar es necesario definir si el objetivo es cerrar la «cicatriz» generada por la Autopista Sur o construir una vía nueva que descongestione el corredor.
Eso sí, en respuesta a este medio, la ANI fue enfática en que «los siguientes pasos dependerán de los resultados de la evaluación técnica en curso y de las decisiones sectoriales y fiscales que correspondan«.