Este será el plazo para que fondos privados trasladen billonarios ahorros a Colpensiones

Un decreto emitido este jueves 23 de abril por el gobierno Petro da cuenta de que los fondos privados deben trasladar billonarios recursos por los pasos de aportantes en fondos privados a Colpensiones.
Este dinero corresponde a la ventana aprobada en la reforma pensional, que habilitaba a las personas que incluso habiendo cumplido el tiempo límite para cambiarse de régimen pudieran hacerlo.
De acuerdo con datos oficiales, cerca de 120.000 usuarios han pedido su traslado a Colpensiones por la posibilidad de tener una mayor mesada.
Si bien no ha cifras concretas de lo que representaría este traslado en dinero, el gobierno Petro ha hablado de la posibilidad de que sean casi $25 billones los que deban pasar al fondo público.
Tiempo en el que deberían trasladarse los ahorros a Colpensiones
Dice el decreto que el primer 50 % de los recursos deben trasladarse en un término no superior a 20 días siguientes a la entrada en vigencia del decreto.
Así mismo, explica la disposición del gobierno Petro, el restante 50 % debe entregarse los 10 días siguientes al primer traslado.
Ahora, para el caso de las personas que ya tienen una prestación reconocida y pagada por Colpensiones tras el traslado, el plazo es más corto, toda vez que la totalidad de los valores deben girarse en un término no superior a 15 días siguientes a la entrada en vigencia del decreto.
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Asofondos, gremio que reúne a las administradoras privadas habían llamado ya la atención en que esta decisión sobre traslados de recursos a Colpensiones afectaría el ahorro de los jubilados.