Poderosa marca asiática anunció patrocinio a equipo del fútbol colombiano: tienen millonarios ingresos

Internacional de Bogotá, el nuevo club de fútbol colombiano, y KGM, antes SsangYong, anunciaron una alianza estratégica mediante la cual la marca automotriz se convierte en patrocinador oficial de la institución. La asociación conecta a dos organizaciones que atraviesan procesos de transformación y comparten visión de crecimiento, con Bogotá como eje central de sus proyectos.
El acuerdo llega en un momento de fortalecimiento del fútbol profesional colombiano. Inter Bogotá se proyecta como un club distinto, que busca integrarse con la ciudad, sus territorios y nuevas generaciones de aficionados, mientras que KGM redefine su posicionamiento y expansión en el país.
Paulo Moreira, Country Manager de KGM en Colombia, destacó que “contar con aliados que, como Inter, tengan una visión clara de ciudad nos permite fortalecer nuestro posicionamiento y acercarnos a las audiencias, generando nuevas experiencias”. Por su parte, Nicolas Maya, presidente de Inter Bogotá, señaló que “aliarnos con marcas que representan evolución y visión de futuro resulta natural dentro de nuestra forma de entender este proyecto”.
La alianza incluye el desarrollo de experiencias para conectar al club con la ciudad y sus aficionados, bajo un concepto común de abrir nuevas rutas entre el fútbol y Bogotá. Este enfoque refuerza la idea de Inter Bogotá como plataforma urbana, donde el fútbol se cruza con la cultura y la identidad local.
Crecimiento proyectado y comparaciones con la industria
KGM proyecta un crecimiento superior al 300 % para 2026 frente al año anterior, con una estrategia centrada en consolidar su presencia en Bogotá y fortalecer su posicionamiento. La marca incorporará nuevos modelos al mercado colombiano, incluyendo opciones híbridas y eléctricas, buscando ofrecer alternativas competitivas e innovadoras.
La relación con Inter Bogotá no solo es un acuerdo de patrocinio, sino una conexión estratégica de marca con un club que también se encuentra en construcción y redefinición. Esta sinergia permite comparar el enfoque de KGM con el de clubes tradicionales: mientras las grandes organizaciones deportivas concentran recursos y seguidores en décadas de historia, Inter Bogotá inicia su proyecto con una visión de ciudad y comunidad, ofreciendo oportunidades para experiencias más directas y vinculantes con los aficionados.
Inter Bogotá y KGM: innovación y ciudad en el fútbol colombiano
El acuerdo representa una apuesta por la innovación y la modernización en dos frentes: el deporte y la movilidad. Inter Bogotá busca consolidarse como un proyecto que conecta al fútbol colombiano con la vida urbana y la cultura local, mientras que KGM aprovecha la alianza para impulsar su crecimiento en un mercado estratégico y en expansión.
La colaboración también refleja un cambio en la forma de entender el patrocinio deportivo en Colombia: no solo como un soporte financiero, sino como una estrategia de marca que genera experiencias, identidad y comunidad. Tanto el club como la marca automotriz destacan por su voluntad de evolucionar y construir un vínculo duradero con la ciudad, con la proyección de atraer a las nuevas generaciones y adaptarse a las tendencias del fútbol y del mercado automotor.
En conjunto, la alianza entre Inter Bogotá y KGM abre un capítulo de innovación y expansión en el fútbol colombiano, reforzando la conexión entre deporte, ciudad y comunidad, y colocando a ambos protagonistas en un camino de crecimiento sostenido y estratégico.