La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó la adjudicación del contrato para la primera fase del megaproyecto de Aerocafé, luego de casi 50 años de intentos por avanzar en esta iniciativa para el Eje Cafetero.
El ganador fue el Consorcio Aeropuerto del Café SK, conformado por dos empresas colombianas con amplia trayectoria en infraestructura: KMA Construcciones y Solarte Nacional de Construcciones (Sonacol).
La decisión representa una inversión superior a $600.000 millones y marca un hito en el desarrollo del Eje Cafetero tras décadas de espera. El proyecto busca fortalecer la conectividad aérea regional y contribuir al progreso de la infraestructura aeroportuaria nacional.
Detalles de la primera fase del megaproyeto de Aerocafé
El proceso contractual, ejecutado por la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé (UGPAA) – Fiduprevisora, culminó este 15 de diciembre con la adjudicación de la primera fase del megaproyecto de Aerocafé.
El contrato adjudicado incluye la construcción de infraestructura aeroportuaria crítica: una pista de 1.460 metros de longitud por 150 metros de ancho con zonas de seguridad, así como plataformas de aviación comercial y general.
Igualmente, se ejecutarán calles de rodaje, áreas de urbanismo, zonas de parqueo, accesos viales, campamentos y áreas temporales de trabajo necesarias para la ejecución de las obras.
KMA Construcciones y Sonacol fueron las únicas compañías que presentaron una oferta formal por esta iniciativa. Aunque inicialmente cuatro consorcios mostraron interés —incluyendo firmas chinas, estadounidenses y mexicanas—, solo el consorcio colombiano concretó su propuesta cumpliendo con los requisitos financieros y técnicos exigidos.
Ambas firmas tienen experiencia en megaproyectos de infraestructura en Colombia, con iniciativas actuales como Autopistas del Magdalena Medio (antigua Ruta del Sol 2), Autopistas del Nordeste en Antioquia, Conexión Pacífico-Orinoquía y Conexión Norte, entre otros.
Luís Alfonso Martínez, director (e) de la Aeronáutica Civil, destacó que la adjudicación de esta primera fase representa un avance significativo en el fortalecimiento de las conexiones aéreas del Eje Cafetero, reiterando el compromiso de la entidad en acompañar todos los procesos necesarios.
La Aeronáutica Civil se mantendrá como entidad de acompañamiento técnico e institucional en cada etapa de la primera fase del megaproyecto de Aerocafé, en coordinación con las entidades responsables y los organismos de control.
El contrato prevé un periodo de ejecución cercano a cuatro años y se espera que sea firmado antes del cierre de 2025. Sin embargo, para que Aerocafé funcione completamente, será necesaria la construcción de la segunda etapa que incluye la terminal aérea, proceso que se licitará por separado y que actualmente avanza en trámites ambientales.
Según el patrimonio autónomo, existen estrategias en marcha para asegurar los recursos necesarios para completar esta megaobra que representa una promesa de desarrollo para el Eje Cafetero desde hace casi medio siglo y que finalmente comienza a convertirse en realidad.