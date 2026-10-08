Poderosas empresas ya están interesadas en comprar la Regasificadora del Pacífico ante posible venta del proyecto

Valora Analitik conoció que la Regasificadora del Pacífico, uno de los proyectos bandera para garantizar el abastecimiento de gas en Colombia, ya despierta fuerte interés entre poderosas empresas que buscan quedarse con la joya de la corona del sector energético en caso de una posible venta.
Fuentes con conocimiento del tema la dijeron a este medio que el negocio ya está siendo analizado por una fila de compradores de primer nivel, a tal punto que diversos actores del mercado están viendo con buenos ojos lograr dicha transacción.
De hecho, tanto gigantes de la industria nacional como fondos internacionales estarían entrando en una puja por quedarse con la infraestructura de la Regasificadora del Pacífico.
¿Por qué la Regasificadora del Pacífico sale a venta?
La venta de este proyecto se podría dar una vez culmine su construcción, lo cual está previsto para noviembre de este año, según dijo hace unas semanas su gerente general, Jesús Urías.
Se trataría de un nuevo exitoso negocio que saldría a comercialización de parte del empresario Óscar Isaza, dueño de la firma PIO S.A.S, quien ha construido y vendido cinco terminales portuarias en el país.
La empresa que se quede con la Regasificadora del Pacífico se haría con un activo clave para el suministro de gas en el suroccidente del país, justo en medio de un fenómeno de El Niño que podría ser el más duro desde 1950.
La iniciativa tendrá una capacidad de entregar hasta 90 millones de pies cúbicos de gas al día y tuvo una inversión aproximada de US$172 millones, cifra que se logró con el respaldo de entidades como Banco de Occidente del Grupo Aval, la Financiera de Desarrollo Nacional y BTG Pactual.
El proyecto avanza a toda marcha para ponerse en funcionamiento en el próximo mes. De hecho, esta semana llegará el barco que almacenará el gas en la región de Buenaventura, al tiempo que las firmas a cargo de su construcción ya cuentan con los camiones e isocontenedores en los que se hará el transporte desde ese municipio hasta la planta de regasificación en Buga.
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