El precio del dólar en Colombia despidió el primer mes del año al alza. Este viernes 30 de enero, la divisa estadounidense cerró la jornada en $3.690, es decir, un incremento de casi $50 frente al dato previo ($3.641).
La moneda extranjera arrancó las cotizaciones con un valor de $3.645 y, tras alcanzar un máximo de $3.700, inició una senda bajista que la llevó a tocar un mínimo de $3.638.
En contraste, finalizando la semana, el billete verde acumuló una ganancia de $9 y a lo largo del mes, respecto a la TRM con la que inició el 2026 ($3.757), perdió $67.
¿Qué está moviendo el dólar?
El mercado inició las negociaciones con las expectativas puestas en la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República en torno a las tasas de interés. Después de más de dos años, el Emisor optó por volver a subir los tipos, ubicandolos en 10,25 %.
La decisión superó las expectativas del mercado, que anticipaba que se diera un giro restrictivo en la política monetaria con un alza de entre 25 y hasta 75 pb, aunque la mayoría le apuntaba a un aumento de 50 pb.
Los analistas también tenían la lupa puesta en los datos del mercado laboral. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleó en 2025 fue de 8,9 %.
A ese escenarios se suma la confirmación por parte del Ministerio de Hacienda de una reducción de $500 en el precio de la gasolina en febrero. La cartera señaló que en los próximos días se emitirá el decreto que establece este recorte en el precio.
En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) mantuvo estable su tasa de intervención. La votación se saldó 10-2, a favor de dejar quietos los tipos de interés en un rango de 3,50-3,75 %.
Del lado de los commodities, el petróleo Brent cede 1,22 %, cotizandose sobre los US68,74. Por su parte, el WTI baja 1,33 %, ubicandose en US$64,55.
