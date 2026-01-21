El precio del dólar en Colombia cerró este miércoles 21 de enero sin grandes cambios. De acuerdo con datos de Credicorp Capital, la divisa estadounidense despidió la jornada con un valor de $3.671,90, lo que la deja en el mismo nivel del día anterior ($3.671,50).
En las últimas sesiones, el billete verde ha mantenido los flujos de cotización equilibrados. La moneda abrió las negociaciones en $3.671 y reportó un precio promedio de $3.668,89. El nivel máximo que tocó en el día fue de $3.684,68 y uno mínimo de $3.650,00.
En lo que va de la semana, el dólar viene registrando una pérdida de $5, según datos de Set-FX.
Destacado: Los 10 sectores que más están sintiendo el golpe de la caída de dólar en Colombia
¿Qué está moviendo el mercado del dólar?
A nivel local, los analistas están a la espera de las decisiones que se tomen en torno a los decretos de emergencia económica. Eso sumado a la determinación que tome la Junta Directiva del Banco de la República respecto a si sube o no sus tipos de interés.
El mercado también está atento al proyecto de decreto presentado por el Gobierno Nacional con el que se busca nacionalizar el ahorro pensional. La medida cobija a todas las inversiones hechas por cada una de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP).
Un informe de Credicorp Capital da cuenta de que, aunque la incertidumbre es elevada, se estima que el potencial impacto sobre el dólar en Colombia podría ser de cerca de $150-$200 adicionales en el corto plazo, lo que en todo caso se traduciría en más oportunidades para la compra de la divisa.
En línea con eso, la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) evidenció un ajuste en las expectativas de inflación y tasas de interés. Los analistas consideran que la inflación anual se ubicará en 5,33 % en enero, con un rango que va entre 5,20 % y 5,60 %.
En el plano internacional, los analistas monitorean la escalada de tensiones entre el presidente Donald Trump y Europa por la intención de su Gobierno de quedarse con Groenlandia.
Del lado de los commodities, los precios del petróleo Brent suben 0,66 % hasta los US$65,35, mientras que el WTI se acelera alrededor de un 0,65 % hasta alcanzar los US$60,73.
—