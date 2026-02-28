Noticias de Minería y Energía Noticias económicas importantes

Así quedará el precio de la gasolina por ciudades desde el primero de marzo

Esta medida, que fue anticipada por Valora Analitik, se aplicará de manera homogénea en todo el territorio nacional.

Precio de la gasolina tendrá una nueva rebaja desde este domingo. Imagen: Freepik

El Gobierno Petro materializó una nueva reducción en el precio de la gasolina de $500 a partir del primero de marzo, con lo que en menos de 30 días se consolida una baja de $1.000 por galón.

Esta medida, que fue anticipada por Valora Analitik, se aplicará de manera homogénea en todo el territorio nacional, mientras el precio del diésel permanecerá estable.

Según explicó en un comunicado el Ministerio de Minas, con la medida se aseguran “condiciones equilibradas para el transporte, el sector productivo y la movilidad de los ciudadanos, en un compromiso con el alivio al costo de vida y la economía de los hogares”.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía Foto: Edwin Palma

Estos son los precios de referencia para las principales ciudades

El galón de gasolina en Bogotá quedará, a partir de este domingo, en $15.491, mientras que en Medellín será de $15.411. En Cali tendrá una referencia de $15.500, mientras que en Barranquilla será de $15.124.

Los precios de referencia más bajos estarán en zonas de frontera: en Cúcuta, donde cada galón tendrá un valor de $13.624, y en Pasto el galón tendrá un precio de $13.247.

Precio de la gasolina desde el primero de enero. Imagen: MinMinas.
Precio de la gasolina desde el primero de enero. Imagen: MinMinas.

En el caso del diésel, en Bogotá su precio de referencia será de $11.276, en Medellín $11.301 y, nuevamente, Cúcuta tendrá el valor más bajo, ubicándose en $9.255 por galón.

Precio de la gasolina desde el primero de enero. Imagen: MinMinas.
Precio del diésel desde el primero de enero. Imagen: MinMinas.
Tags: gasolina
