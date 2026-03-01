Precio del petróleo se dispara tras ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán: proyecciones lo elevan sobre US$100

Ayer sábado 28 de febrero, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran fuertes ataques a Irán, se conoció el bloqueo del Estrecho de Ormuz, una de las rutas de petróleo más importantes del mundo.
Lo anterior ha generado un incremento del 10 % al precio del petróleo, que ha alcanzado hasta US$80 por barril en el mercado extrabursátil en Londres.
Por su parte, analistas aseguran que el valor podría ascender hasta los US$100 tras los ataques.
“Si bien los ataques militares son en sí mismos un factor que favorece los precios del petróleo, el factor clave aquí es el cierre del estrecho de Ormuz”, apuntó Ajay Parmar, director de energía y refinación de ICIS.
Medios internacionales informan que, tras el bloqueo, petroleras y empresas comerciales suspendieron envíos de crudo, combustible y gas natural licuado a través del estrecho de Ormuz.
Como dato clave, analistas exponen que dicho cierre dejaría una pérdida de entre 8 millones y 10 millones de bpd de suministro de crudo, teniendo en cuenta que más del 20 % del petróleo mundial se transporta a través del estrecho de Ormuz.
Adicionalmente, la naviera Maersk, una de las mayores del mundo, suspendió el tránsito de sus buques y mercancías por el estrecho.
“La seguridad de nuestros equipos, buques y mercancías de los clientes es nuestra prioridad número uno. Suspendemos todo tránsito de navíos por el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso”, indicó la naviera en su portal web.
Así fue el ataque a Irán
EE. UU. e Israel lanzaron ayer sábado una serie de ataques militares coordinados contra múltiples objetivos en territorio iraní, marcando una escalada sin precedentes en la tensión entre Occidente y Teherán.
Las explosiones sacudieron la capital iraní y otras ciudades como Isfahán, Tabriz, Karaj y Qom.
Donald Trump confirmó la operación en un video difundido desde Mar-a-Lago, Florida, asegurando que EE. UU. había iniciado una campaña militar “masiva” para “evitar que esta dictadura tan perversa y radical amenace a Estados Unidos” y sus “intereses fundamentales de seguridad nacional”.
Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó la operación como un “ataque preventivo” cuyo objetivo era “eliminar las amenazas directas” hacia sus países. El Independiente Israel bautizó la operación con el nombre de Rugido del León, mientras que EE. UU. la denominó Operación Furia Épica.
Cabe resaltar que la tensión también se eleva tras el fallecimiento del líder iraní, el ayatolá Ali Jameneí, quien lideraba el país desde 1989.
