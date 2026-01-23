En la jornada del 23 de enero de 2026, el precio de la plata se ubicó por primera vez en US$100 la onza. Este mineral superó las expectativas del mercado en los primeros días del año.
Sin embargo, este comportamiento no es atípico, puesto que las cifras revelan que tuvo un buen desempeño en 2025 y que este tipo de activos refugio se valorizan en periodos de alta incertidumbre.
El oro no se está quedando atrás. Su precio está rondando por encima de US$4.900 la onza. Es probable que en las próximas jornadas supere el récord de US$5.000 la onza. Para los analistas, esta tendencia no se veía desde hace cuatro décadas.
Adicionalmente, los precios de la plata se dispararon gracias a la fuerte demanda y al impulso de los compradores, a lo que se añade que las tensiones geopolíticas y las expectativas sobre la tasa de interés de la Reserva Federal estadounidense pueden sumarse como factores que contribuyan a este comportamiento en el mercado.
Si se pone la lupa sobre el comportamiento del precio de la plata, esta ha incrementado en más de 220 % desde que el presidente de EE. UU., Donald Trump, asumió su segundo mandato en enero de 2025. También se indicó que puede haber escasez en el mercado debido a una alta demanda.
Pero otros expertos del sector, como Daniel Henao, presidente de Mineros, han señalado en anteriores ocasiones que un factor determinante para el comportamiento de la plata es que tiene una oferta inelástica, es decir, que, pese a las variaciones que tenga en su precio, el metal no va a disminuir su oferta en el mercado.
