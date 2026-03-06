Precios del petróleo aumentan y superan US$90 por barril; crece incertidumbre por guerra en Irán

Tal y como lo señalaron los pronósticos del mercado bursátil tras el conflicto entre Israel e Irán, el petróleo Brent está alcanzando máximos recientes. En la tarde del viernes 6 de marzo de 2026 cotizó a más de US$92 por barril, lo que significa un aumento en su variación anual de más de 31 % y en la semana de más de 26 %.
Lo anterior se dio luego de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, señalara que Irán debía rendirse de manera incondicional, lo que incrementó la incertidumbre sobre cuánto podría durar la guerra, y de esa manera, los precios del crudo se elevaron.
Otro de los commodities petroleros es el precio del WTI, que también superó US$90 por barril. Durante la semana, es decir, desde que comenzó el conflicto con Irán, incrementó más de 34 %, y esta es la misma variación al alza que ha tenido en el comparativo anual.
A la fecha, el conflicto en Irán se ha extendido por toda la región de Medio Oriente e incluso ha amenazado a la misma isla de Chipre, donde están localizadas unas bases británicas que estarían en riesgo de ataque. Esto significa que el conflicto llegó hasta las mismas puertas de Europa, a lo que ya se le tiene que sumar la guerra en Ucrania.
Otro de los grandes eventos, particularmente para el sector energético, es el cierre casi completo del estrecho de Ormuz. Esta es una ruta marítima crucial para el transporte tanto de petróleo como de gas natural licuado, ya que por él transita cerca de 20 % del crudo a nivel mundial.
Pero los incrementos del Brent pueden ir mucho más allá de los US$90 o US$100 por barril. Analistas señalaron en CNBC que estos precios podrían llegar hasta US$150 por barril en las próximas semanas si no hay una solución que facilite el tránsito en el estrecho.
Destacado: Relevante | Colombia aumentó en 2025 las reservas de petróleo, pero las de gas siguen cayendo
También se señaló en el medio anteriormente mencionado que el precio del galón de la gasolina regular incrementó US$27 centavos, llegando a US$3,25. Más que la incertidumbre en los precios, esta se concentra en la guerra, la cual parece no tener señales claras de terminar en pocos días.
—