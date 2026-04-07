Precios del petróleo retroceden tras cese al fuego entre EE. UU. e Irán; WTI y Brent caen por debajo de US$100

Uno de los primeros efectos de la suspensión de ataques a Irán, anunciada por el presidente Donald Trump, fue la caída de los precios del petróleo, que habían subido fuertemente desde que comenzó el conflicto con el país de Medio Oriente.
Solo por tomar una referencia, los precios del petróleo WTI se dispararon 60 %, mientras que la referencia Brent también tuvo un comportamiento al alza, que los llevó a estar por encima de US$100 el barril. El valor del combustible para aviones, el diésel y la gasolina también venían aumentando considerablemente.
Sin embargo, con la suspensión de dos semanas de los bombardeos y el avance de los diálogos para reabrir el Estrecho de Ormuz, las principales referencias de crudo comenzaron a mostrar un comportamiento a la baja.
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En el caso del WTI (West Texas Intermediate), el precio de los contratos para entrega en mayo cayó más de 16 %, hasta US$94,47 por barril, mientras que el crudo Brent, de referencia internacional para entrega en junio, perdió más del 15 % hasta US$92,21 por barril.
Sin embargo, persiste la volatilidad en el valor de este commoditie.
Así será el alto al fuego entre EE. UU e Irán
Dos horas antes de vencerse el plazo fijado por Trump para desplegar un ataque a gran escala, en el que “toda una civilización” moriría según el mandatario, se anunció un cese de dos semanas.
En su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que suspenderá bombardeos y ataques contra Irán mientras continúan las negociaciones con Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz.
La decisión se tomó tras “conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán”, en las que “solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se enviaría esta noche contra Irán”.
Dijo Trump además que estará “sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz”, con lo que calificó esta suspensión como un cese al fuego bilateral.
Trump anunció que recibieron una propuesta de 10 puntos por parte de Irán, y dijo que: “Creemos que es una base viable sobre la cual negociar”.
Sobre esta propuesta, reconoció que “casi todos” los puntos de controversia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, e indicó que este periodo de dos semanas “permitirá que el acuerdo sea finalizado y concretado”.
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