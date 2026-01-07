Premercado | Bolsas mixtas con inversores a la expectativa de datos de empleo en EE. UU.; petróleo baja

Bolsas Asia-Pacífico
Los mercados bursátiles asiáticos mostraron resultados mixtos el miércoles, con la mayoría de los principales índices cediendo ligeramente después de las fuertes ganancias registradas a principios de semana, mientras que las acciones de Corea del Sur subieron a nuevos máximos históricos, impulsadas por un renovado optimismo en torno a la inteligencia artificial.
En Asia, algunas plazas se decantaron por la recogida de beneficios como Tokio, que perdió el 1,06 % tras el récord de la víspera y por la posibilidad de que China prohíba la exportación de tierras raras a Japón y tras caer la actividad en el sector servicios el mes pasado, en tanto que Hong Kong cayó el 0,94 %.
Por su parte, Seúl registró otro máximo histórico con un avance del 0,57 % de la mano de las tecnológicas, y Shanghái ganó el 0,05 %.
Las tensiones geopolíticas contribuyeron al clima de cautela en Asia, después de que China anunciara la imposición inmediata de controles sobre las exportaciones a Japón de artículos que podrían tener uso militar.
El Ministerio de Comercio de China indicó que las restricciones prohíben la exportación de todos los bienes de doble uso a Japón con fines de defensa, intensificando una disputa entre las dos mayores economías de Asia vinculada a declaraciones realizadas el año pasado por el primer ministro japonés, Sanae Takaichi, sobre Taiwán.
Mercados de Europa
La mayoría de las principales bolsas europeas recogen beneficios después de la apertura y registran pequeñas pérdidas.
Así, Londres cede el 0,28 %, París el 0,07 %, Madrid el 0,06 % y el índice Euro Stoxx 50 el 0,05 %. Mientras que sube Fráncfort el 0,5 % (sigue en zona de máximos históricos) y Milán el 0,15 %.
Las bolsas europeas empiezan el día con distinta tendencia, después de los nuevos récords de Wall Street en la víspera y mientras los futuros estadounidenses bajan levemente.
Los inversores estarán pendientes en esta jornada de algunos datos de inflación de diciembre de algunos países europeos y de la zona euro, así como de estadísticas de empleo estadounidenses de ese mes del sector privado (ADP) y puestos vacantes (Jolts).
Mercados de EE. UU. y América
Wall Street había subido el martes y habían terminado en máximos históricos el índice Dow Jones de Industriales y el S&P 500 tras subir el 0,99 % y el 0,62 %, respectivamente. El tecnológico Nasdaq Composite ganó el 0,65 %.
Se anticipa que parte de la atención se desplazará de los acontecimientos geopolíticos a un inminente lote de indicadores económicos estadounidenses cruciales.
Los economistas esperan que un indicador del procesador de nóminas ADP el miércoles muestre que las empresas privadas estadounidenses añadieron unos 49.000 puestos en diciembre, revirtiendo una caída de 32.000 en noviembre.
Por separado, se prevé que otra métrica muestre que las ofertas de empleo, un indicador de la demanda laboral, disminuyeron ligeramente en noviembre a 7,610 millones.
Cabe resaltar que la salud del mercado laboral ha sido un factor crucial en las recientes decisiones sobre tipos de interés tomadas por la Reserva Federal. Los responsables políticos del banco central estadounidense recortaron los costes de endeudamiento varias veces en 2025, priorizando ayudar a un panorama de empleo debilitado sobre los signos de inflación persistente.
Por otra parte, también está previsto que se publique un indicador de la actividad en el sector clave de servicios estadounidense. Los servicios son una parte fundamental de la economía estadounidense, representando más de dos tercios de la actividad total.
Como resultado, las cifras del ISM podrían proporcionar información sobre el estado de la mayor economía del mundo al final del cuarto trimestre.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los futuros del crudo Brent cayeron un 0,9 % hasta los US$60,18 por barril, mientras que el U.S. West Texas Intermediate crude bajó un 1,2 % hasta los US$56,46 por barril.
La caída se produjo después de que el presidente Donald Trump dijera el martes que Estados Unidos y Venezuela habían llegado a un acuerdo que permitirá a Caracas exportar hasta US$2.000 millones en crudo doméstico a Estados Unidos.
Trump ha exigido previamente que Venezuela y su presidenta interina, Delcy Rodríguez, otorguen efectivamente a Estados Unidos y a las compañías petroleras estadounidenses “acceso” completo a la vasta y lucrativa industria petrolera del país.
Si no lo hace, Trump ha sugerido que Venezuela podría enfrentar una mayor intervención militar estadounidense.
Tras eso, en una publicación en redes sociales el presidente estadounidense dijo que Venezuela “entregará” entre 30 millones y 50 millones de barriles de “petróleo sancionado” a Washington. Se ha impedido que millones de barriles de petróleo salgan de Venezuela desde que Trump impuso un bloqueo al país latinoamericano en diciembre.
Por otra parte, la onza troy de oro pierde el 0,66 % hasta US$4.465, después de cambiarse ligeramente por encima de US$4.500 dólares al comienzo del día.
Por último, el bitcoin sube el 0,46 % hasta US$92.786.
