Premercado | Bolsas se recuperan y petróleo se desploma tras posible acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán

Bolsas de Asia-Pacífico
Las principales bolsas de Asia arrancaron este miércoles con pronunciadas subidas, tras la decisión por parte de Estados Unidos de pausar el operativo militar para escoltar buques en el estrecho de Ormuz para buscar acuerdos con Irán.
En Asia, Seúl subió el 6,45 % por el sector tecnológico y los avances negociadores en la guerra en Irán, mientras que Hong Kong ganó el 1,22 % por el sector inmobiliario, y Shanghái el 1,17 % después de que creciera la actividad en el sector servicios chino en abril. Tokio sigue cerrado por festivo.
Por su parte, la jornada bursátil en la India presentó signos mixtos, con el índice Sensex de Bombay registrando un avance del 0,32 % y el NIFTY 50 Bolsa Nacional de Valores retrocediendo un 0,36 %.
En una sesión marcada por la volatilidad, el sector de automoción lideró las ganancias, con un avance del 3,36 % de uno de los mayores fabricantes de vehículos del país y referente global en tractores, Mahindra & Mahindra. La segunda embotelladora más grande de PepsiCo fuera de Estados Unidos, Varun Beverages, repuntó un 3,8 % tras presentar sólidos resultados trimestrales.
Por el contrario, el sector bancario mostró debilidad, con una bajada del 0,38 % del Nifty Bank, indicador que mide el desempeño de las principales entidades financieras.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas suben alrededor del 2 % por la caída del precio del petróleo el 8 % tras la posibilidad de que haya pronto un acuerdo de paz en la guerra emprendida por Israel y Estados Unidos contra Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz.
Destacan las subidas del 2,66 % de París y del índice Euro Stoxx 50, mientras que Fráncfort gana el 2,63 %, Madrid el 2,49 %, Londres el 2,14 % y Milán el 1,82 %.
El impacto de la guerra se siente en la actividad del sector servicios en abril en Europa: entra en contracción en la zona euro, España y Alemania, y profundiza en este terreno en Francia. Solo sube en Italia y el Reino Unido.
Mercados de EE. UU. y América
El martes, Trump anunció que el denominado “Proyecto Libertad”, el impulso estadounidense para desbloquear el estrecho de Ormuz mediante el uso de la fuerza militar para guiar a los barcos a través de la estrecha vía navegable, quedaba suspendido “por un breve período de tiempo”.
La iniciativa, que entró en vigor a principios de esta semana, fue seguida rápidamente por una nueva oleada de ataques en el estrecho y en la región del Golfo, incluidos ataques en enclaves de los Emiratos Árabes Unidos.
Sin embargo, en una publicación en redes sociales, Trump afirmó que el cambio se produjo en parte a petición de Pakistán, un mediador habitual entre Washington y Teherán. Añadió que se ha logrado un “gran avance” hacia un acuerdo de paz con Irán.
Cabe destacar que la decisión de Trump se produce tras las conversaciones entre los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y China. Pekín es un comprador clave de petróleo iraní, y según informes de los medios de comunicación, China podría estar buscando persuadir a Teherán para que no escale las tensiones con Estados Unidos antes de una reunión entre el líder chino Xi Jinping y Trump la próxima semana.
En otra línea, los inversores estarán pendientes esta tarde de los datos de empleo estadounidenses de abril de la consultora ADP.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El estrecho de Ormuz, una arteria clave por la que transita una quinta parte del petróleo mundial, permanece efectivamente cerrado al tráfico de petroleros, como ha ocurrido durante semanas. Tanto Estados Unidos como Irán han establecido bloqueos.
El barril de petróleo Brent baja el 8,12 % y se negocia a US$100,95 después de que se conocieran informaciones de que EE. UU. espera la respuesta iraní a una propuesta de memorando para finalizar la guerra.
Por su parte, el crudo West Texas Intermediate pierde el 9,2 % hasta US$92,86.
La onza de oro troy se negocia a US$4.698,5 con una subida del 3,11 %, y la plata gana el 6,14 % hasta US$73,32, ambos metales preciosos también beneficiarios de la caída de la divisa estadounidense.
Finalmente, el bitcoin gana el 0,45 % hasta US$82.015.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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