Premercado | Bolsas suben con foco en actas de la FED y resultados empresariales

Bolsas de Asia-Pacífico
Las acciones asiáticas subieron el miércoles mientras las acciones tecnológicas, especialmente las de Japón, recuperaron parte de las pérdidas recientes, aunque las preocupaciones en torno a que el impacto de la inteligencia artificial sobre el sector aún persistían.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 1,02 % este miércoles aupado por el anuncio de la primera tanda de inversiones en Estados Unidos por parte de empresas japonesas, en el marco del acuerdo comercial entre las dos potencias.
Mientras, las bolsas de Shanghái, Shenzhen y Hong Kong no operan este miércoles por la época festiva del Año Nuevo lunar.
El mercado hongkonés no retomará su actividad hasta el próximo viernes 20 de febrero, mientras que los de la parte continental de China lo harán el martes 24 de febrero.
En Japón se ha conocido que en enero registró un déficit comercial de 1,15 billones de yenes, unos 6.350 millones de euros o US$7.520 millones al cambio actual, informó este miércoles el Gobierno.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas siguen la tendencia del cierre de ayer y de la bolsa de Japón, que ha concluido con una subida de más del 1 %, y han abierto con moderadas alzas con la mirada puesta en la publicación de las actas de la última reunión de la FED de enero en la que mantuvo los tipos sin cambios, así como en el IPC del Reino Unido.
En la apertura del mercado en el Viejo Continente, con el euro depreciándose el 0,16 % y cambiándose a 1,183 unidades, la bolsa que más sube es la de Madrid, el 0,35 %, que ha logrado recuperar los 18.000 puntos. Sigue Milán, con el 0,34 %; Fráncfort y Londres, ambas con el 0,20 %; y París, con el 0,11 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube un 0,21 %.
En Europa, además del dato de inflación del Reino Unido que bajó en enero hasta el 3 % desde el 3,4 % del mes anterior, lo que aumenta las posibilidades de que el Banco de Inglaterra decida recortar los tipos de interés en su próxima reunión de política monetaria de marzo, la atención sigue puesta en la publicación de los resultados empresariales, entre los que se encuentran este miércoles los de Naturgy y Puig.
La energética Naturgy ganó 2.023 millones de euros en 2025, un 6,4 % más que durante el año anterior, para alcanzar así un récord histórico de beneficios. Mientras que la multinacional de fragancias, moda y cosmética Puig ganó 594 millones de euros en 2025, un 11,8 % más que el año anterior, impulsada por un nuevo récord de ventas y una mayor eficiencia operativa.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street avanzan en sus leves ganancias del cierre de ayer en el que el Dow Jones de Industriales subió un 0,07 %, el S&P 500 un 0,10 % y tecnológico Nasdaq un 0,14 %. A esta hora suben 0,17 %, 0,27 % y 0,25 %, respectivamente.
La atención en los próximos días se centrará directamente en una serie de indicadores económicos clave, así como en las actas de la reunión de enero de la FED para obtener más señales sobre la mayor economía del mundo.
Las actas se publicarán el miércoles por la tarde y se espera que proporcionen más información sobre los planes del banco central para los tipos de interés. La FED había mantenido los tipos inalterados en enero y había señalado una continua cautela sobre la inflación persistente y la debilidad del mercado laboral.
Por su parte, los datos de producción industrial de enero se publicarán el miércoles, mientras que los datos del índice de precios PCE de diciembre se conocerán el viernes.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo subieron ligeramente el miércoles, rebotando después de caer bruscamente en la sesión anterior, ya que las señales de progreso en las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán aliviaron los temores de interrupciones en el suministro.
En cuanto al oro y la plata, se recuperan de las caídas de ayer y el metal dorado sube el 0,88 % hasta los US$4.949,2 la onza. La plata también sube un 2,81 % hasta los US$75,60.
El petróleo registra moderados avances, que en el caso del Brent, de referencia en Europa, es del 0,27 % con el barril a US$67,60. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., escala un leve 0,30 % hasta los US$62,41.
El contrato Brent cayó casi un 2 % el martes, mientras que los precios del WTI cayeron un 1 %.
Se informó que Washington y Teherán habían llegado a un entendimiento sobre “principios rectores” clave durante las conversaciones del martes, aumentando las expectativas de un posible acuerdo que eventualmente podría traer más crudo iraní a los mercados globales.
Las conversaciones son seguidas de cerca por los mercados energéticos porque Irán es un importante productor de petróleo y se encuentra a lo largo del estratégicamente vital Estrecho de Hormuz, una vía fluvial estrecha por la que pasa aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo cada día.
Por último, el bitcoin sube un 0,68 %, hasta los US$68.098,6.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—