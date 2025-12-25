La Premier League prioriza los acuerdos de televisión y sacrifica el Boxing Day en 2025

La Premier League modificará una de sus tradiciones más reconocidas a nivel mundial. El 26 de diciembre de 2025, día del Boxing Day, no habrá jornada completa de fútbol en Inglaterra. En su lugar, el calendario oficial contempla un solo partido: Manchester United vs Newcastle, en Old Trafford. El resto de los encuentros de la jornada 18 se disputará entre el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre.
El cambio es relevante por su impacto deportivo y económico. El Boxing Day ha sido, durante décadas, una de las fechas de mayor consumo futbolístico del año, con estadios llenos, audiencias altas y una exposición comercial que la Premier League ha explotado como ningún otro campeonato europeo.
La decisión no responde a una caída de interés ni a problemas de audiencia. Por el contrario, obedece a la estructura contractual de los derechos de televisión, que hoy representan la mayor fuente de ingresos del campeonato. La Premier League privilegió cumplir con esos compromisos, incluso a costa de alterar una tradición histórica.
El único partido del Boxing Day 2025 se jugará el viernes 26 de diciembre, mientras que el grueso de la fecha se moverá al fin de semana siguiente, considerado más rentable para las cadenas y para la organización del torneo.
¿Por qué solo habrá un partido en el Boxing Day?
La razón principal está en los contratos de televisión. Los acuerdos vigentes obligan a que 33 de las 38 jornadas del campeonato se disputen en fines de semana completos, principalmente sábado y domingo. Aunque el 26 de diciembre es festivo en el Reino Unido, al caer en viernes es tratado contractualmente como parte de un fin de semana regular y no como una jornada especial.
Para cumplir con esa exigencia, la Premier League optó por trasladar la mayoría de los partidos al sábado 27 y domingo 28 de diciembre. De esa forma, protege el valor comercial de los bloques de transmisión de fin de semana, que son los más cotizados por las televisoras.
En temporadas anteriores, cuando el Boxing Day coincidía con sábado o domingo, el problema no existía. La liga podía mantener una jornada completa sin alterar la estructura contractual. En 2025, el calendario obligó a elegir entre tradición y cumplimiento comercial, y la balanza se inclinó por lo segundo.
A esto se suma la congestión del calendario internacional. La temporada incluye Champions League, Europa League, Conference League y ajustes en la FA Cup, lo que reduce el margen para reprogramar partidos sin afectar descansos, viajes y compromisos previos.
La importancia comercial del Boxing Day para la Premier League
El Boxing Day no es solo una tradición cultural, sino un activo económico. La Premier League es la liga con mayores ingresos del fútbol mundial. En la temporada 2023/24, los clubes generaron alrededor de 6.300 millones de libras esterlinas en ingresos totales, según informes financieros del sector.
Aunque la liga no publica cifras específicas por jornada, el Boxing Day suele registrar audiencias superiores al promedio, especialmente en mercados de Europa y Asia, donde el periodo navideño facilita el consumo televisivo. Cada partido transmitido representa ingresos directos para las cadenas y refuerza el valor del producto Premier League.
El nuevo ciclo de derechos televisivos en el Reino Unido, que entra en vigor en este periodo, supera los 6.000 millones de libras por varias temporadas. En ese contexto, la prioridad es asegurar que los partidos se concentren en los espacios de mayor valor comercial, incluso si eso implica reducir la oferta en una fecha emblemática.
Desde el punto de vista del negocio, un fin de semana con programación completa genera más ingresos acumulados que una jornada concentrada en viernes, pese al atractivo histórico del Boxing Day.