Elecciones Presidenciales

¿Se podrá votar por más de una consulta para elegir candidato a la Presidencia de Colombia?: Ley es clara y hay cambio clave en tarjetón

La Registraduría aclara cómo deberían darse los proceso de votación para las consultas a la Presidencia de Colombia

Por: -
votaciones presidencia de Colombia
Foto: Valora Analitik.

El próximo 8 de marzo se va a definir quiénes son los candidatos a la Presidencia de Colombia, que se votará a mitad de año y cuyo periodo iniciará desde agosto del 2026.

De acuerdo con las recientes definiciones del Consejo Nacional Electoral, candidaturas como la de Iván Cepeda pasarán directo a primera vuelta.

presidencia de Colombia
Candidatos Alcaldía de Bogotá y Gobernación de Cundinamarca. Foto: archivo Valora Analitik

Sin embargo, hay consultas para la Presidencia de Colombia que definirán: otro candidato de izquierda, uno de centro y otro de derecha.

Los colombianos que salgan a votar ese 8 de marzo, dice la ley, solamente podrán hacerlo por una de las consultas que aparecerán en el tarjetón.

Lo anterior pues según la Ley 1475 de 2011, votar en más de una consulta se interpreta como una forma de doble militancia.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Foto: tomadas de las cuentas de X.

¿Cambia el tarjetón de las consultas interpartidistas para la Presidencia de Colombia?

Es decir que el elector debe decidirse por una sola de las opciones disponibles, a riesgo de que su sufragio termine siendo contado como inválido.

En votaciones pasadas, el elector debía informar a los jurados de mesa la consulta que iba a votar, sin embargo, el tarjetón para estas votaciones, que son antesala de la definición de la Presidencia en Colombia, tendrá un cambio sustancial. 

Ya no estará disponible un tarjetón físico independiente por cada coalición, toda vez que para las elecciones de 2026 la Registraduría Nacional ha implementado un único tarjetón. 

jurado de votación
Votaciones a la presidencia de Colombia. Foto: Registraduría

La Registraduría aclara en este sentido que, aunque todas las consultas aparezcan en la misma hoja, el votante solo puede marcar un candidato en una sola de las consultas. Si marca varias opciones el voto será anulado.

Tags: Elecciones presidenciales 2026
