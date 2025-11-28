Presidenta del FNA recibirá importante reconocimiento: Impacto en acceso a vivienda a crecido

La presidenta del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Laura Milena Roa Zeidán, fue seleccionada por la Junior Chamber International (JCI) Colombia como una de las 10 Jóvenes Sobresalientes del país para 2025. Este reconocimiento, otorgado en la categoría de Asuntos Políticos, Legales y Gubernamentales, destaca el aporte de la funcionaria en la consolidación de iniciativas que buscan ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer el impacto social de la entidad que dirige. La distinción forma parte de un programa global desarrollado por la JCI, organización que agrupa a jóvenes líderes de más de 100 países y que, cada año, visibiliza el trabajo de personas que están generando transformaciones significativas desde diversos sectores.
En el caso de Roa Zeidán, la JCI resaltó el enfoque que ha implementado en el FNA durante su periodo de liderazgo. Bajo su dirección, la entidad ha impulsado estrategias orientadas a facilitar la adquisición de vivienda para familias en todo el territorio nacional, mediante programas que buscan disminuir barreras históricas y promover alternativas de financiamiento más accesibles. Estas acciones han contribuido a ampliar el alcance del FNA y a fortalecer su rol como una institución clave para facilitar el ahorro y la inversión en vivienda.
Tras conocer su inclusión en la lista de jóvenes destacados, la presidenta del FNA manifestó que este reconocimiento representa una motivación adicional para continuar desarrollando proyectos que favorezcan el bienestar de la ciudadanía. Señaló, además, que el trabajo de la entidad debe enfocarse en generar soluciones que respondan a las condiciones actuales del mercado y a las necesidades de los hogares que dependen de mecanismos de financiación flexibles para acceder a una vivienda.
La entrega oficial del premio se realizará durante la gala nacional de la JCI Colombia, un evento que reúne a jóvenes que han logrado avances relevantes en áreas como la gestión pública, la educación, la innovación social, el emprendimiento y la sostenibilidad. Este espacio busca destacar a quienes, desde sus ámbitos de acción, aportan al desarrollo del país y participan en la construcción de oportunidades para diferentes comunidades.
Roa Zeidán, originaria del departamento del Quindío, ha desarrollado su carrera en el sector público con un enfoque enfocado en la inclusión y la ampliación de oportunidades para la población. Su trayectoria ha estado marcada por la creación de programas que favorecen a hogares con distintas capacidades económicas y por la articulación de iniciativas que buscan optimizar el acceso al sistema financiero.
En línea con esta visión, el Fondo Nacional del Ahorro presentó recientemente un programa destinado a financiar el 100 % del valor de la vivienda, eliminando la exigencia de una cuota inicial. Esta propuesta surge como respuesta a la necesidad de contar con esquemas alternativos que permitan a más familias iniciar un proceso de compra sin asumir costos iniciales que, en muchos casos, se convierten en una barrera de acceso.
La presidenta del FNA explicó que este nuevo mecanismo está diseñado para atender a trabajadores formales, independientes y emprendedores que disponen de ingresos constantes, pero enfrentan dificultades para reunir el monto que suelen exigir las entidades financieras al inicio del proceso. Según indicó, el objetivo es ofrecer una solución que se ajuste a las distintas realidades laborales y económicas, y que permita a más ciudadanos avanzar hacia la adquisición de vivienda propia mediante modalidades de crédito más flexibles.