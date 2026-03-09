Presidente de Atlético Nacional sentenció futuro del técnico Diego Arias

La eliminación de Atlético Nacional en la Conmebol Sudamericana 2026 a manos de Millonarios en el estadio Atanasio Girardot activó las alarmas financieras y deportivas del club antioqueño. El golpe es significativo, pues el equipo se queda sin participación en competencias internacionales por el resto del año, lo que impacta directamente en los ingresos proyectados por premios y taquillas.
Ante los cuestionamientos de la hinchada y el mercado sobre la estabilidad del proyecto, la institución decidió fijar una postura oficial para evitar que la incertidumbre afecte el valor de su activo deportivo.
Sebastián Arango Botero, presidente del equipo verdolaga, desestimó las versiones sobre una posible ruptura contractual con el cuerpo técnico vigente. El club ha invertido en una plantilla diseñada para avanzar en torneos Conmebol, y la caída temprana obliga a una reestructuración de los objetivos financieros para el presente ciclo.
Actualmente, la nómina de Nacional es una de las más costosas de la Liga BetPlay, lo que eleva la presión sobre el rendimiento doméstico para compensar el vacío económico de la eliminación.
El dirigente fue directo al señalar que no hay procesos de selección abiertos para contratar un nuevo estratega. El mensaje institucional busca blindar el entorno del equipo y garantizar estabilidad operativa en la sede de Guarne, apostando por la continuidad de Diego Arias como cabeza del proyecto.
El impacto de la eliminación y el respaldo institucional en Atlético Nacional
«No vamos a ratificar a nadie. Atlético Nacional no está buscando técnico. El técnico es Diego Arias» , sentenció Arango Botero en rueda de prensa. Con esta declaración, la dirigencia corta de raíz los rumores sobre candidatos externos y confirma que el entrenador dirigirá el próximo tramo del campeonato colombiano. La apuesta es sostener la estructura técnica para no diluir el trabajo acumulado desde el inicio de la temporada 2025.
El reto para Arias ahora es gestionar un vestuario que debe procesar la salida de la Sudamericana y enfocarse en la Liga BetPlay, donde el equipo marcha en la tercera posición. La rentabilidad del proyecto ahora depende exclusivamente de alcanzar los cuadrangulares y pelear por el título nacional.
Como dato curioso, la historia del fútbol colombiano registra que los técnicos que han sido respaldados públicamente con frases de «no estamos buscando reemplazo» suelen enfrentar una presión mediática superior en los tres partidos siguientes. Para Diego Arias, el examen inmediato será ante el Junior de Barranquilla, actual campeón y rival directo en la tabla, un duelo que pondrá a prueba la solidez del respaldo presidencial.