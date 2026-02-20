Futbol Colombiano Economía del deporte Valora Sports

Atlético Nacional anunció la renovación de una de las alianzas más importantes del fútbol sudamericano

Durante esta alianza, Atlético Nacional ha conseguido siete títulos de la Liga BetPlay, tres Copas Colombia y la histórica Copa Libertadores de 2016.

Atlético Nacional anunció la renovación de una de las alianzas más importantes del fútbol sudamericano
Atlético Nacional es uno de los pocos clubes sudamericanos cuyo uniforme ha mantenido consistencia en patrocinio con Nike. Imagen: Atlético Nacional

Atlético Nacional y Nike anunciaron la renovación de su acuerdo de patrocinio técnico, consolidando una de las alianzas más duraderas del fútbol colombiano y sudamericano. La relación, iniciada en 2013, ha acompañado uno de los periodos más exitosos del club, con múltiples títulos de liga y trofeos internacionales, al tiempo que fortalecía la marca Verdolaga y su conexión con los hinchas.

Durante estos 13 años, el club ha conseguido siete títulos de la Liga BetPlay, tres Copas Colombia y la histórica Copa Libertadores de 2016. Además, la presencia de Nike ha impulsado la visibilidad del club en mercados internacionales, posicionando a Atlético Nacional como uno de los equipos más reconocidos de América Latina. Esta renovación no solo mantiene el patrocinio técnico, sino que busca ampliar la estrategia de innovación, rendimiento deportivo y desarrollo de la identidad del club.

Sebastián Arango Botero, presidente del club, afirmó que Nike “ha sido un aliado estratégico que ha entendido nuestra historia, nuestra gente y nuestra manera de vivir el fútbol”. Según Arango, la renovación proyecta iniciativas enfocadas en innovación, cercanía con los hinchas y fortalecimiento de la marca, que actualmente representa a millones de seguidores en Colombia y la región.

Atlético Nacional anunció la renovación de una de las alianzas más importantes del fútbol sudamericano
Atlético Nacional y Nike anunciaron la renovación de su acuerdo de patrocinio técnico. Imagen: Atlético Nacional

Por su parte, Juan Carlos Galindo, CEO de Nike Colombia, destacó que Atlético Nacional “es una institución que representa grandeza, tradición y una mentalidad competitiva que admiramos profundamente”. Galindo resaltó que la nueva etapa permitirá continuar desarrollando indumentaria de alto rendimiento, con materiales de última generación y tecnología aplicada al deporte, integrando diseño, funcionalidad y sostenibilidad.

Innovación y sostenibilidad como eje estratégico de la alianza Atlético Nacional – Nike

Nike seguirá proporcionando uniformes, guayos y accesorios con tecnología avanzada, como tejidos de ventilación inteligente, materiales reciclados y procesos de producción sostenibles. La compañía ha explicado que la colección 2026 estará inspirada en la historia Verdolaga, combinando tradición y tendencias del fútbol.

Desde 2013, Atlético Nacional es uno de los pocos clubes sudamericanos cuyo uniforme ha mantenido consistencia en patrocinio y diseño, lo que ha permitido a Nike y al club construir una identidad reconocible a nivel mundial. En comparación, equipos de Brasil y Argentina han cambiado de patrocinador técnico cada cuatro o cinco años, dificultando la consolidación de una marca visual fuerte.

Además del rendimiento deportivo, ambas organizaciones desarrollarán proyectos de impacto social, programas culturales y actividades para nuevas generaciones de hinchas. Esto incluye escuelas de fútbol, iniciativas educativas y eventos que promueven la cultura del deporte en Medellín y otras regiones de Colombia, reforzando la presencia de Atlético Nacional más allá de la cancha.

Con esta renovación, Atlético Nacional y Nike buscan no solo mantener los estándares actuales, sino también expandir la marca del club en América Latina y el mundo. La alianza refuerza la estrategia de internacionalización del fútbol colombiano, que ha visto un crecimiento del 18 % en seguidores digitales durante los últimos cinco años según datos del club y de la firma de marketing deportivo Nielsen Sports.

