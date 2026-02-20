Atlético Nacional anunció la renovación de una de las alianzas más importantes del fútbol sudamericano

Atlético Nacional y Nike anunciaron la renovación de su acuerdo de patrocinio técnico, consolidando una de las alianzas más duraderas del fútbol colombiano y sudamericano. La relación, iniciada en 2013, ha acompañado uno de los periodos más exitosos del club, con múltiples títulos de liga y trofeos internacionales, al tiempo que fortalecía la marca Verdolaga y su conexión con los hinchas.
Durante estos 13 años, el club ha conseguido siete títulos de la Liga BetPlay, tres Copas Colombia y la histórica Copa Libertadores de 2016. Además, la presencia de Nike ha impulsado la visibilidad del club en mercados internacionales, posicionando a Atlético Nacional como uno de los equipos más reconocidos de América Latina. Esta renovación no solo mantiene el patrocinio técnico, sino que busca ampliar la estrategia de innovación, rendimiento deportivo y desarrollo de la identidad del club.
Sebastián Arango Botero, presidente del club, afirmó que Nike “ha sido un aliado estratégico que ha entendido nuestra historia, nuestra gente y nuestra manera de vivir el fútbol”. Según Arango, la renovación proyecta iniciativas enfocadas en innovación, cercanía con los hinchas y fortalecimiento de la marca, que actualmente representa a millones de seguidores en Colombia y la región.
Por su parte, Juan Carlos Galindo, CEO de Nike Colombia, destacó que Atlético Nacional “es una institución que representa grandeza, tradición y una mentalidad competitiva que admiramos profundamente”. Galindo resaltó que la nueva etapa permitirá continuar desarrollando indumentaria de alto rendimiento, con materiales de última generación y tecnología aplicada al deporte, integrando diseño, funcionalidad y sostenibilidad.
Innovación y sostenibilidad como eje estratégico de la alianza Atlético Nacional – Nike
Nike seguirá proporcionando uniformes, guayos y accesorios con tecnología avanzada, como tejidos de ventilación inteligente, materiales reciclados y procesos de producción sostenibles. La compañía ha explicado que la colección 2026 estará inspirada en la historia Verdolaga, combinando tradición y tendencias del fútbol.
Desde 2013, Atlético Nacional es uno de los pocos clubes sudamericanos cuyo uniforme ha mantenido consistencia en patrocinio y diseño, lo que ha permitido a Nike y al club construir una identidad reconocible a nivel mundial. En comparación, equipos de Brasil y Argentina han cambiado de patrocinador técnico cada cuatro o cinco años, dificultando la consolidación de una marca visual fuerte.
Además del rendimiento deportivo, ambas organizaciones desarrollarán proyectos de impacto social, programas culturales y actividades para nuevas generaciones de hinchas. Esto incluye escuelas de fútbol, iniciativas educativas y eventos que promueven la cultura del deporte en Medellín y otras regiones de Colombia, reforzando la presencia de Atlético Nacional más allá de la cancha.
Con esta renovación, Atlético Nacional y Nike buscan no solo mantener los estándares actuales, sino también expandir la marca del club en América Latina y el mundo. La alianza refuerza la estrategia de internacionalización del fútbol colombiano, que ha visto un crecimiento del 18 % en seguidores digitales durante los últimos cinco años según datos del club y de la firma de marketing deportivo Nielsen Sports.