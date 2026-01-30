El delantero estrella que negocia Nacional estaría entre los mejor remunerados del fútbol colombiano

Atlético Nacional sacude el mercado del fútbol colombiano con la posible llegada de Cristian ‘Chicho’ Arango, un fichaje de lujo que apunta a competir fuerte local e internacionalmente por parte del equipo verdolaga. El delantero, con contrato vigente en la MLS, aceptaría una reducción significativa de ingresos para jugar en el club antioqueño, en una operación que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los salarios de las grandes figuras en Colombia.
Con las negociaciones ya encaminadas, San José Earthquakes acordaría ceder a Arango a Atlético Nacional por un año, con un cargo cercano a los US$500.000 y una opción de compra de US$1,5 millones por el 60 % de sus derechos deportivos, según información del periodista César Luis Merlo. Para el fútbol colombiano, el valor del préstamo ya lo ubica entre las operaciones más costosas de los últimos años.
El foco, sin embargo, no está solo en el costo de la cesión, sino en el salario. En la MLS, Cristian Arango percibía cerca de US$2,2 millones anuales, cifra que lo ubicaría entre los jugadores mejor pagos del ‘Verde’. Para llegar a Nacional, el jugador aceptó reducir ese ingreso en aproximadamente un 60 %, lo que dejaría su salario anual por encima de los US$880.000, según el periodista Felipe Sierra.
Ese monto también lo posiciona como uno de los jugadores mejor pagos del fútbol colombiano, aunque por debajo de Radamel Falcao García. Según Blu Radio, el delantero de Millonarios mantiene un salario cercano al millón de dólares por semestre, cifra que se habría respetado para su regreso en 2026 tras firmar un contrato inicial de seis meses.
El salario de ‘Chicho’ Arango en Nacional frente a las cifras del FPC
Con un ingreso estimado de US$880.000 al año, Arango estaría apenas unos US$114.000 por debajo de lo que gana Falcao. La diferencia resulta llamativa si se considera que el ‘Tigre’ es el futbolista mejor pagado en la historia reciente del FPC y que su regreso estuvo acompañado de un fuerte impacto comercial para Millonarios.
En el contexto local, el salario de Arango supera con amplitud el de otros referentes. En 2025, los ingresos anuales de jugadores como Alfredo Morelos en Nacional, Teófilo Gutiérrez en Junior o Carlos Bacca rondaban entre US$600.000 y US$750.000, según reportes de prensa económica y deportiva. La llegada de Arango rompería ese techo interno en el club antioqueño.
Una comparación clave es la del costo por gol. En la temporada 2025 con San José Earthquakes, Arango disputó 31 partidos, acumuló 2.683 minutos y marcó 14 goles en todas las competencias. Con su salario en la MLS, cada gol le costó al club estadounidense cerca de US$157.000. En Nacional, ese valor bajaría de forma drástica si mantiene una producción similar.
La operación de Arango se suma a una política reciente de inversiones altas en Atlético Nacional. El club verdolaga ya había hecho un esfuerzo importante al asumir parte del costo para la renovación de Alfredo Morelos, en una negociación en la que Nacional cubrió una porción relevante del salario del delantero tras su paso por Santos de Brasil.