El partido de Messi en Medellín dejaría casi la mitad de plata de lo que genera la Feria de las Flores

La visita de Lionel Messi a Medellín para disputar el llamado Partido de la Historia no solo será un evento deportivo de alto impacto, sino también un motor económico para la ciudad. El amistoso entre el Inter de Miami y Atlético Nacional, programado para el 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot, podría dejar ingresos superiores a US$30 millones, según explicó Ricardo Leyva, promotor del encuentro, en una entrevista concedida a El Colombiano.
El partido hace parte de la gira de pretemporada del club estadounidense por América Latina, conocida como Champions Tour. El proceso para traer el evento a Colombia comenzó a principios del año pasado, cuando los organizadores fueron invitados a participar en la planificación de los juegos en la región. Además de Medellín, la gira incluye un encuentro en Guayaquil, Ecuador, tras un partido previo en Perú.
La elección de Medellín no fue casual. De acuerdo con la organización, pesaron factores como la presencia de Atlético Nacional, el club con más títulos del fútbol colombiano, la capacidad del Atanasio Girardot y la experiencia de la ciudad en la realización de eventos deportivos internacionales. También influyó la infraestructura del estadio, la visibilidad de sus tribunas y la respuesta histórica de la hinchada en partidos de alto perfil.
Desde el punto de vista económico, el impacto del evento se explica por la llegada de público de otras ciudades y del exterior. La organización estima que entre el 15 % y el 20 % de los asistentes no serán residentes de Medellín, lo que activa sectores como hotelería, transporte, restaurantes y comercio. A esto se suma la exposición internacional del partido, que será transmitido en directo por Apple TV.
Según cifras oficiales, la Feria de las Flores 2025 generó una derrama económica de US$55,2 millones (cerca de $220.000 millones), lo que significa que los más de US$30 millones que podría dejar el partido entre Inter de Miami y Atlético Nacional representarían más de la mitad del impacto económico de la principal fiesta de la ciudad, concentrado en un solo día de evento.
La repercusión de Messi en Medellín
Uno de los principales interrogantes del público ha sido la presencia de Messi en el campo. Según lo establecido en el contrato de la gira, el futbolista argentino sí jugará el partido. En los encuentros disputados por el Inter de Miami en América Latina durante la pretemporada pasada, Messi actuó entre 65 y 90 minutos, e incluso completó algunos partidos, un antecedente que respalda su participación en Medellín.
El valor de las boletas también ha generado debate. Desde la organización señalan que los precios responden al costo real del evento, comparable al de espectáculos musicales de talla mundial. A pesar de ello, a dos semanas del partido ya se había vendido más de la mitad del aforo del estadio, un comportamiento que consideran habitual en el fútbol, donde la compra de entradas suele concentrarse en los días previos.
Más allá del partido, el evento está diseñado como una experiencia integral. Como confirmó Leyva a El Colombiano, un día antes del encuentro se realizará un sport fest, además de actividades académicas y de entretenimiento relacionadas con el marketing deportivo. Entre ellas, un foro en alianza con Eafit, así como exhibiciones y competencias asociadas a la cultura del fútbol y el entretenimiento.
El componente social también hace parte central del proyecto. Gracias a la venta de entradas, 3.000 niños de colegios públicos y barrios de Medellín asistirán al partido, mientras que 1.000 menores participarán en una escuela de fútbol de tres días coordinada por Juan Pablo Ángel, La Jaula del Ángel, el Inder y el Inter de Miami. Esta iniciativa no se replicará en otras sedes de la gira.