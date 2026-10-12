El presidente Abelardo De La Espriella informó, mediante un comunicado, que sostuvo una conversación telefónica de más de 15 minutos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para analizar la situación de Colombia y los principales desafíos de la agenda bilateral.
Según el documento, durante la llamada ambos funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre los acontecimientos nacionales y los asuntos de interés común para los dos países. Entre los temas tratados estuvieron la seguridad, la cooperación gubernamental y la estabilidad regional.
Asimismo, destacaron la importancia de mantener el respaldo mutuo y fortalecer los vínculos estratégicos entre Bogotá y Washington.
La Presidencia de la República señaló que el contacto directo con las autoridades estadounidenses es fundamental para mantener una comunicación activa y avanzar en iniciativas de interés compartido.
Recomendado: Gobierno De La Espriella definió qué pasará con salario mínimo de $2 millones: Se espera decisión importante del Consejo de Estado
En esa línea, el Gobierno colombiano reiteró su intención de preservar una alianza con Estados Unidos basada en la confianza, el respeto mutuo y la cooperación, con el propósito de proteger los intereses de ambas naciones.
Aunque el comunicado oficial no precisó si durante la conversación se establecieron acuerdos concretos, se asumieron nuevos compromisos o se adoptaron decisiones, sí destacó la disposición de ambas partes para mantener el diálogo sobre los asuntos prioritarios de la relación bilateral.