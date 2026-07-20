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Presidente electo De la Espriella lideró desfile del 20 de julio en Medellín

En el acto, el alcalde de Medellín y de la Espriella ratificaron que trabajarán unidos.

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Presidente electo De la Espriella lideró desfile del 20 de julio en Medellín
Presidente electo De la Espriella lideró desfile del 20 de julio en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, estuvo presente en los actos protocolarios del desfile militar del 20 de julio en Medellín.

Y con Federico Gutiérrez, alcalde la ciudad, y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, resaltaron el valor del departamento y de su capital para “cambiar el rumbo del país”.

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A su vez, destacaron la transformación de la ciudad y exaltaron el papel de la Fuerza Pública en la defensa de los colombianos y de la democracia.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Abelardo de la Espriella, presidente electo
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Abelardo de la Espriella, presidente electo. Foto: Alcaldía de Medellín

El alcalde, por su parte, manifestó la necesidad de recuperar la confianza en Colombia, con el fin de aumentar la inversión del empresariado, garantizar la seguridad a los campesinos, brindar oportunidades a los jóvenes y fortalecer la labor de la Fuerza Pública.

“Medellín y Antioquia no tuvieron presidente durante cuatro años, a partir del 7 de agosto lo volveremos a tener”, manifestó Gutiérrez.

Desfile 20 de julio Medellín
Desfile 20 de julio Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Mientras tanto, de la Espriella expresó: “Celebramos el grito de independencia en una tierra que es la más patriota de Colombia. Este departamento es inspiración y ejemplo para Colombia. Antioquia es el pilar fundamental de la patria milagro y entre todos vamos a cumplir ese sueño”.

Así las cosas, tras el evento en Medellín, el alcalde, el gobernador y el presidente electo se dirigen al Túnel del Toyo, proyecto de infraestructura articulado entre el Distrito y el departamento.

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Tags: Antioquia, Gobierno De la Espriella, Medellín
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