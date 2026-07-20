Presidente electo De la Espriella lideró desfile del 20 de julio en Medellín

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, estuvo presente en los actos protocolarios del desfile militar del 20 de julio en Medellín.
Y con Federico Gutiérrez, alcalde la ciudad, y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, resaltaron el valor del departamento y de su capital para “cambiar el rumbo del país”.
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A su vez, destacaron la transformación de la ciudad y exaltaron el papel de la Fuerza Pública en la defensa de los colombianos y de la democracia.
El alcalde, por su parte, manifestó la necesidad de recuperar la confianza en Colombia, con el fin de aumentar la inversión del empresariado, garantizar la seguridad a los campesinos, brindar oportunidades a los jóvenes y fortalecer la labor de la Fuerza Pública.
“Medellín y Antioquia no tuvieron presidente durante cuatro años, a partir del 7 de agosto lo volveremos a tener”, manifestó Gutiérrez.
Mientras tanto, de la Espriella expresó: “Celebramos el grito de independencia en una tierra que es la más patriota de Colombia. Este departamento es inspiración y ejemplo para Colombia. Antioquia es el pilar fundamental de la patria milagro y entre todos vamos a cumplir ese sueño”.
Así las cosas, tras el evento en Medellín, el alcalde, el gobernador y el presidente electo se dirigen al Túnel del Toyo, proyecto de infraestructura articulado entre el Distrito y el departamento.