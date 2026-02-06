Presidente de Santa Fe denuncia a Sencia por altos cobros en El Campín en medio de la crisis de la cancha

La administración del estadio El Campín volvió al centro del debate del fútbol colombiano tras las declaraciones de Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, quien reveló cifras concretas sobre los costos que asumen los clubes para jugar en el principal escenario deportivo de la capital.
Los datos fueron revelados en el programa Palabras Mayores, conducido por Carlos Antonio Vélez, y dejaron en evidencia un modelo de arriendo con altos ingresos para la empresa administradora Sencia, en medio de una crisis por el estado de la gramilla.
Según Méndez, cada partido que Santa Fe disputa como local implica no solo el pago de un canon variable que puede oscilar entre $370 millones y $500 millones, sino también la entrega obligatoria de 663 boletas sin contraprestación económica. Esas entradas, de acuerdo con lo informado al club, están destinadas a promoción comercial de los futuros palcos del nuevo estadio, lo que representa un costo cercano a $112 millones por partido a precios de taquilla.
Las declaraciones se dan en un contexto de fuerte malestar por el deterioro del césped de El Campín, situación que obligó a la Dimayor a reprogramar partidos de la Liga BetPlay 2026-I y a suspender temporalmente el uso del estadio para el fútbol profesional. La propia Sencia reconoció la necesidad de intervenir la cancha tras la presión de clubes, futbolistas y cuerpos técnicos.
Las cifras del arriendo de El Campín que reveló Eduardo Méndez
En Palabras Mayores, Méndez detalló que el canon de arrendamiento equivale al 12,48 % de los ingresos del partido, porcentaje que se suma a costos de logística, impuestos y operación. Bajo ese esquema, un partido de alta demanda puede superar fácilmente los $600 millones en gastos totales para el club local.
El dirigente también puso sobre la mesa otro tema importante: El Campín no se usa principalmente para fútbol. Entre Santa Fe y Millonarios, incluyendo equipos masculinos y femeninos, el estadio se utiliza entre 60 y 70 veces al año. Esto equivale, en promedio, a un partido cada 7,5 días, cifra baja para un escenario diseñado originalmente para la competencia deportiva.
El resto del calendario está ocupado por conciertos, eventos sociales, actividades privadas e incluso celebraciones como matrimonios y encuentros de fútbol amateur. En términos económicos, esta diversificación representa una fuente constante de ingresos para la APP que administra el estadio, pero genera fricciones con los clubes que pagan los mayores costos operativos.
Una curiosidad que resaltó Méndez es que Santa Fe ha tenido que disputar partidos con aforo reducido, jugando a tres cuartos de estadio debido a que no se desmontaron a tiempo las tarimas de conciertos previos, especialmente en la tribuna sur.
Méndez señaló que la autoridad para regular el uso del estadio recae en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), pero afirmó que ha faltado control. Según explicó, la actual administración local se encuentra limitada por la APP firmada durante la alcaldía de Claudia López, lo que reduce el margen de maniobra para priorizar el fútbol.
Finalmente, Méndez confirmó que existen concejales dispuestos a apoyar una iniciativa para declarar a El Campín como patrimonio histórico, lo que permitiría un mayor control sobre su explotación. Santa Fe y Millonarios, dijo, estarían dispuestos a participar en el mantenimiento del escenario, siempre que se garantice la prioridad del fútbol profesional.