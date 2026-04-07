Presupuesto de Colombia para 2027 aumentaría cerca del 10 % y superaría los $600 billones, según anteproyecto

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó oficialmente hoy ante el Congreso de la República el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal 2027.
Este documento preliminar proyecta un gasto total que supera los $600 billones, lo que implicaría necesidades presupuestales superiores a las de este año en casi un 10 %, pues el Presupuesto de 2026 se estableció en $546,9 billones.
La cartera señaló que el anteproyecto se fundamenta en un panorama económico optimista que prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3 % para 2027, superando el 2,6 % proyectado para 2026. Según la entidad, este dinamismo estaría impulsado por un fortalecimiento de la demanda tanto interna como externa.
La radicación del documento marca el inicio del ciclo presupuestal para el próximo año. A partir de este momento, el Gobierno y el Congreso iniciarán mesas sectoriales de trabajo y reuniones constantes para ajustar las cifras.
Este ejercicio de planeación deberá armonizarse con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026 y el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) que se aprueben en junio y julio. El proyecto de ley definitivo debe quedar radicado el 29 de julio, para que el nuevo Congreso, elegido el pasado 7 de marzo, inicie su estudio y aprobación.
El Ministerio de Hacienda enfatizó que este documento es un insumo base esencial para configurar las finanzas de la próxima vigencia. «La disponibilidad de esta información en línea promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso público a los datos de manera más ágil y eficiente», señaló la entidad en su oficio de remisión a las comisiones económicas.
Así mismo, recordó que las cifras presentadas son preliminares y que las decisiones finales sobre el monto y la composición del PGN 2027 dependerán de las prioridades que establezca la administración gubernamental entrante y los consensos que se logren con las bancadas legislativas.
Los sectores que reciben más y menos recursos
De acuerdo con el anteproyecto del Presupuesto General, las entidades con mayor dinero disponible para gastar serían las que pertenecen a los sectores de educación ($91,5 billones), salud y protección social ($81,2 billones), trabajo ($64,2 billones) y defensa nacional ($51,6 billones).
En contraste, los sectores de ciencia, tecnología e innovación ($30.063,7 millones) y deporte ($208.417 millones) tendrían las menores asignaciones el próximo año, así como las entidades Auditoría General de la República ($54.640 millones) y DANE ($323.222 millones).
Por su parte, al servicio de la deuda pública se destinarían $124,5 billones, esto es un 24 % más que lo asignado este año ($100,4 billones).
El anteproyecto ya se encuentra disponible para consulta pública en el Portal de Transparencia Económica, permitiendo que la ciudadanía y los analistas realicen un seguimiento detallado a la planeación del gasto nacional.
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