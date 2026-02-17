Viajar a Caracas para un viaje de negocios es cada vez más factible ahora que la situación se ha venido normalizando y más empresas ponen de nuevo sus ojos en el mercado venezolano. Sin embargo, este renovado interés comercial exige una planificación logística rigurosa. En una economía donde el dólar es la moneda de uso corriente en comercios y hoteles, el éxito de la visita depende de una hoja de ruta clara que priorice el transporte ejecutivo privado y el alojamiento en el eje corporativo del este de la ciudad, entre otros.
Recomendado: ¿Por qué todos apuestan al éxito de Delcy Rodríguez en Venezuela?
Lo primero que debe saber para viajar a Caracas es que Uber, Cabify, Didi y Lift no operan en esta ciudad. Lo segundo, es que lo más probable es que no tenga servicio de ‘roaming’ con su operador celular y para no correr riesgos de ciberseguridad en redes públicas de wi-fi, lo más recomendable es comprar una SIM prepago local. Finalmente, no es necesario que cambie bolívares, porque los valores se los van a dar en dólares, usted los puede pagar con su tarjeta de crédito en hoteles, restaurantes y comercios; y el cobro se lo harán en dólares a la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
El tema más neurálgico a nivel país es la escasez de suministros relacionados con la salud, por lo que sí o sí lo primero que debe tener en cuenta para organizar su viaje es la cobertura de la empresa de asistencia médica internacional en Venezuela y las clínicas a las que puede dirigirse en caso de una emergencia.
En materia de seguridad, lo más importante para un viaje de negocios a Caracas es el transporte terrestre. El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea que sirve a Caracas, está ubicado en el estado La Guaira, a 30 kilómetros de la capital venezolana.
El trayecto puede demorar entre 30 y 50 minutos dependiendo del tráfico. Para que tenga una mejor idea, el paisaje es similar al de Rionegro hacia Medellín, pero desde el nivel del mar subiendo hasta los 900 a 1.037 metros sobre el nivel del mar que tiene Caracas.
Del aeropuerto a Caracas: tiempos, costos y recomendaciones
Los protocolos de seguridad de embajadas y multinacionales en Venezuela recomiendan a sus viajeros reservar con antelación su traslado del aeropuerto directamente con el hotel donde se alojará o con empresas de transporte de ejecutivos reconocidas, pero NO tomar un transporte en el aeropuerto. El costo promedio del trayecto oscila entre los US$40 y US$60 o mucho más porque es una realidad que aumentarán los viajes de turismo y negocio. Es importante estar atento a controles de las autoridades en la vía (alcabalas le llaman los locales) y evitar mostrar objetos de valor.
Destacado: El nuevo mapa de negocios en Venezuela para las empresas colombianas
Ya en Caracas, se recomienda priorizar las zonas del este de la ciudad, especialmente Altamira, La Castellana, Las Mercedes y El Rosal, al ofrecer mayores medidas de seguridad, conectividad y comodidad para el viajero corporativo. La mayoría de la oferta de hoteles, gastronomía y comercio están en el este de la ciudad.
La noche en promedio de un hotel para una habitación sencilla en los hoteles más corporativos se ubican en US$160 por noche y cualquiera cumple con los estándares internacionales. Incluso, hay proyectos en construcción como el Hotel Londres en El Rosal, que ya estaban en marcha y aceleraron la inversión para abrir en abril próximo.
Como dato curioso debe saber que el Hotel Eurobuilding, uno de los más recomendados de la ciudad, está ubicado al lado de la base militar ‘La Carlota’, que es muy similar al Cantón Norte en Bogotá o el Olaya Herrera en Medellín, y fue atacada durante la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado. El hotel no tuvo ninguna afectación, pero su vecino, sí.
Para trasladarse por la ciudad existen aplicaciones que sí están activas como InDrive, y las más populares entre los venezolanos son Ridery y Yango. Para comunicarse, la empresa con mayor cobertura es Movistar, seguida de Digitel y Movilnet, y una SIM prepago con carga para el viaje puede costar en promedio US$ 10.
Gastronomía y comercio: la sorprendente oferta de Caracas en 2026
Por lo que menos tiene que preocuparse es por la oferta gastronómica y el comercio, ya que la variedad de oferta no tiene nada que envidiarle a cualquier capital de la región. Por ejemplo, Cordero es el restaurante ubicado en el puesto 29 de la lista de los 50 mejores de América Latina en 2025. Por el lado del comercio, tenemos que H&M abrió su primera tienda en Venezuela el 22 de noviembre de 2025 en el Centro Comercial Sambil, ubicado en Chacao. Este local cuenta con más de 2.500 metros cuadrados. En este mismo centro comercial hay una tienda Zara de más de 5.000 metros cuadrados.
Nadie entiende del todo cómo ocurrió, pero los mejores restaurantes de Caracas nunca cerraron y hoy viven un renacimiento sorprendente. La oferta incluye referentes como El Alazán, Cordero, Moreno, La Esquina, La Casa Bistró, Alto, Oda, Sarrapia, La Castañuela y El Asador, entre otros. En varios de ellos es posible encontrar cartas con puros cubanos, destilados premium de todo el mundo y productos de alta gastronomía. En resumen, una cena de trabajo para dos puede rondar los US$120.
Finalmente, un plan imperdible es subir el cerro del Ávila en teleférico para disfrutar en un día soleado de la vista de Caracas por un lado y del mar Caribe por el otro. Es un plan muy similar a visitar Moserrate en Bogotá, pero con el clima de Medellín al subir Palmas. Una vez en la cima a 2.140 metros sobre el nivel del mar, podrá visitar el Hotel Humboldt, cuya arquitectura moderna de 1956 de 19 pisos y 59,5 metros de altura, restaurantes de lujo, recientemente remodelado, reabierto al público y ambiente histórico, lo convierten en una joya turística indispensable.
Haciendo un promedio según la oferta de vuelos, hoteles, restaurantes, transporte, comercio y subida al Ávila, entre otros; puede presupuestarse un viaje de negocios de 3 días en US$ 1.680 saliendo desde Bogotá y US$ 1.730 desde Medellín.
En síntesis, viajar a Caracas requiere planeación, pero no deja de ser una oportunidad para redescubrir una capital que combina dinamismo, buena gastronomía y servicios competitivos. Con un plan claro, proveedores confiables y expectativas realistas, un viaje de negocios puede desarrollarse con fluidez y abrir puertas en un mercado que recién está mostrando las primeras señales de su potencial.
Recomendado: Los ingresos en dólares de Venezuela se triplicarán este año y Colombia es el llamado a aprovechar ese ‘boom económico’: Ecoanalítica