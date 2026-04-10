En el marco de la presentación de sus resultados financieros, PriceSmart compartió sus planes para abrir un nuevo club en Guatemala. De llevarse a cabo, la compañía contaría con ocho de estos espacios en el país centroamericano.
De acuerdo con el informe, el establecimiento se ubicará en Villa Nueva, aproximadamente a 21 kilómetros al sur del club más cercano en la capital, Ciudad de Guatemala. Este se construirá en un terreno de dos hectáreas y se prevé que abra sus puertas en la primavera de 2027.
La cadena de clubes de tiendas de autoservicio de ventas al por mayor resaltó, además, que el proyecto está sujeto a la obtención de todos los permisos.
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Planes de nuevas tiendas
PriceSmart opera 56 clubes en 12 países y un territorio estadounidense (10 en Colombia; nueve en Costa Rica; siete en Panamá y Guatemala; cinco en República Dominicana; cuatro en Trinidad y El Salvador; tres en Honduras; dos en Nicaragua y Jamaica; y uno en Aruba, Barbados y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos).
Como parte de su plan de expansión, la compañía planea abrir un nuevo club en La Romana (República Dominicana) en mayo de 2026; uno en Montego Bay y South Camp Road (Jamaica), en el verano e invierno de este año; uno en Ciudad Quesada (Costa Rica) en el verano de 2026; y uno en Villa Nueva (Guatemala) en 2027.
Una vez que estos cinco nuevos clubes estén en funcionamiento, la compañía operará 61 clubes a nivel mundial.
Así cerró el trimestre PriceSmart
Los ingresos totales de la empresa en los primeros tres meses del año alcanzaron los US$1.500 millones. Este resultado se traduce en un incremento de 9,7 % con relación al mismo periodo del 2025, cuando estos totalizaron los US$1.300 millones.
Respecto a las ventas, estas aumentaron un 9,9 % hasta los US$1.470 millones frente a los US$1.330 millones del segundo trimestre del año anterior.
El Ebitda ajustado para el segundo trimestre del año fiscal 2026 fue de US$99,7 millones, en comparación con los US$87,0 millones del mismo período del año anterior.
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