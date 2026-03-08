primeros senadores del Centro Democrático elegidos para el periodo 2026–2030

Una vez cerradas las mesas de votación en la jornada electoral de este 8 de marzo, comienzan a conocerse los primeros resultados que definirán la composición del Congreso de la República para el periodo legislativo 2026–2030.
En medio del avance del preconteo y del inicio del escrutinio oficial, los datos preliminares empiezan a confirmar tendencias que ya venían anticipando las encuestas y distintos modelos de análisis electoral.
Entre ellas, que el Pacto Histórico y el Centro Democrático figuran como dos de las fuerzas políticas con mayor votación para el Senado, lo que les garantizaría una presencia relevante en la próxima legislatura. Este resultado es clave para la configuración de mayorías y oposiciones dentro del Congreso, particularmente en un escenario político marcado por debates sobre reformas institucionales, económicas y sociales.
En el caso del Centro Democrático, el resultado electoral tiene además una particularidad: el partido decidió competir con lista cerrada. Bajo este sistema, los ciudadanos votan por la colectividad y no por candidatos individuales, lo que implica que las curules obtenidas se asignan según el orden previamente definido en la lista oficial del partido.
Esto permite identificar con relativa claridad quiénes serían los primeros congresistas que ocuparán un escaño en el Senado, a medida que se consolida el número de votos alcanzado por la colectividad.
Los cinco primeros senadores confirmados del Centro Democrático
Con base en el orden de la lista cerrada y los resultados preliminares tras el cierre de la jornada electoral, los cinco primeros renglones del Centro Democrático ya se perfilan como senadores electos para el periodo 2026–2030.
Estos son los nombres:
- Andrés Eduardo Forero Molina
- Rafael Nieto Loaiza
- Claudia Margarita Zuleta Murgas
- Hernán Darío Cadavid Márquez
- Julia Correa Nuttin
Debido al volumen de votos que ha obtenido el partido en el preconteo, la elección de estos cinco candidatos es considerada prácticamente segura dentro del orden de la lista.
Las proyecciones sobre la cantidad total de curules que obtendría cada partido han sido analizadas por distintos modelos electorales. Uno de ellos fue elaborado por Víctor Muñoz, exsecretario general de la Presidencia de la República, quien construyó un modelo integrado de estimación electoral.
Según el análisis, las proyecciones se basan en encuestas nacionales, estructura territorial y maquinaria política, además de tracking digital y comportamiento en redes sociales, variables que permiten estimar escenarios posibles de distribución de curules en el Senado.
No obstante, el número definitivo de escaños que obtendrá cada partido dependerá del escrutinio oficial adelantado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.
Perfil de los primeros senadores del Centro Democrático
Andrés Eduardo Forero Molina
Economista y actual representante a la Cámara, Andrés Forero encabezó la lista del Centro Democrático al Senado.
Su trayectoria política comenzó en Bogotá, donde fue concejal durante dos periodos. En 2019 renunció al Concejo para aspirar al Congreso en fórmula con el entonces senador Miguel Uribe Turbay.
En la Cámara de Representantes se ha consolidado como uno de los congresistas más activos del partido en debates técnicos, particularmente en temas relacionados con las reformas a la salud, pensiones y política laboral. También ha protagonizado debates de control político al Ministerio de Salud.
Rafael Nieto Loaiza
Abogado y exviceministro de Justicia durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, Rafael Nieto Loaiza ocupa el segundo lugar en la lista del partido.
Ha tenido una carrera vinculada al sector público, la academia y el análisis político. En 2016 fue designado emisario del expresidente Uribe en los intentos de renegociación del Acuerdo de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.
También fue precandidato presidencial del Centro Democrático en 2018. Aunque no había ocupado cargos de elección popular, dentro del partido es considerado una de las figuras con mayor peso.
Claudia Margarita Zuleta Murgas
Optómetra y abogada, Claudia Zuleta representa uno de los liderazgos regionales más visibles del Centro Democrático en la región Caribe.
Fue candidata a la Gobernación del Cesar en 2019 y 2023. Aunque no logró la victoria en esas elecciones, sus campañas le permitieron consolidar una base electoral importante en el departamento.
Tras las elecciones regionales accedió a una curul como diputada por el estatuto de oposición, y en su última aspiración obtuvo más de 180.000 votos.
Hernán Darío Cadavid Márquez
Abogado y actual representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid da el salto al Senado tras consolidar su carrera dentro del uribismo.
Antes de llegar al Congreso participó en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014 como coordinador de juventudes. Posteriormente fue jefe de la Unidad de Trabajo Legislativo del expresidente Álvaro Uribe en el Senado.
Como representante integró la Comisión de Acusaciones, desde donde participó en investigaciones relacionadas con altos funcionarios del Estado y en debates jurídicos relevantes dentro del Congreso.
Julia Correa Nuttin
Abogada con estudios en derecho de los negocios y creadora de contenido digital, Julia Correa Nuttin ocupa el quinto renglón de la lista del Centro Democrático.
Ha aspirado previamente a cargos de elección popular. En 2019 buscó una curul en el Concejo de Medellín y en 2022 fue candidata al Senado.
Aunque no logró resultar elegida en esas contiendas, se ha mantenido como una activista política cercana al partido y con presencia en redes sociales. Dentro del Centro Democrático es considerada una de las figuras cercanas al expresidente Álvaro Uribe.
Su inclusión en la lista al Senado también fue interpretada como una apuesta por integrar perfiles con mayor alcance digital dentro de la colectividad.
Esta es la lista completa del Centro Democrático
A medida que avanza el escrutinio oficial, aún está por confirmarse cuántos de los integrantes de la lista cerrada del Centro Democrático lograrán finalmente una curul en el Senado para el periodo legislativo 2026–2030.
La cifra definitiva dependerá del total de votos que obtenga el partido a nivel nacional. Mientras tanto, esta es la lista completa de candidatos al Senado del Centro Democrático, en el orden definido por la colectividad:
- Andrés Eduardo Forero Molina
- Rafael Nieto Loaiza
- Claudia Margarita Zuleta Murgas
- Hernán Darío Cadavid Márquez
- Julia Correa Nuttin
- Carlos Meisel Vergara
- Christian Garcés Aljure
- María Clara Posada Caicedo
- Honorio Henríquez Pinedo
- Alirio Barrera Rodríguez
- Esteban Quintero Cardona
- Enrique Cabrales Baquero
- Óscar Villamizar Meneses
- Juan Espinal Ramírez
- María Angélica Guerra López
- Juan Caicedo Callejas
- Zandra Bernal Rincón
- Lizeth Reina Bulla
- José Vicente Carreño
- Marelen Castillo Torres
- Carolina Restrepo Cañavera
- Estefanía Colmenares Hernández
- Amalia Salgado Romero
- Camilo Gaviria Gutiérrez
- Álvaro Uribe Vélez
Por ahora, mientras continúa el proceso de escrutinio, los primeros cinco renglones ya aparecen confirmados como los nuevos senadores del partido, mientras el resto de la lista permanece a la espera de los resultados definitivos que determinarán el tamaño final de la bancada del Centro Democrático en el próximo Congreso.