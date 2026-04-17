Primicia | Ángela María Orozco, nueva vicepresidente senior de asuntos corporativos del Grupo Avianca

Valora Analitik conoció que la exministra de Transporte, Ángela María Orozco, será la nueva vicepresidenta sénior de asuntos corporativos del Grupo Avianca, a partir del lunes, 20 de abril.
Esta posición reportará directamente al presidente de la aerolínea, Gabriel Oliva, y tendrá a su cargo las áreas de asuntos públicos, sostenibilidad, comunicaciones corporativas y reputación en todos los mercados donde la compañía opera.
“Estamos muy felices de contar con Ángela en nuestro equipo directivo. Su trayectoria en el sector público y gremial, así como su profundo conocimiento de los sectores de transporte y comercio, serán clave para liderar nuestro relacionamiento institucional y seguir generando valor en los mercados donde operamos”, señaló Gabriel Oliva, presidente de Avianca.
Orozco es titulada en Derecho y Ciencias Socioeconómicas de la Universidad Javeriana de Bogotá, con maestría en Jurisprudencia Comparada de la Universidad de Texas y especialización en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia.
Fue ministra de Transporte durante todo el gobierno de Iván Duque (2018-2022) y también integró el gabinete de Andrés Pastrana como ministra de Comercio Exterior en 2002, luego de ejercer como viceministra de esa cartera entre 1998 y 2000 y como presidenta de Proexport entre 2000 y 2002. En el sector privado, fue gerente y vicepresidenta de Asocolflores, la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores.
Durante su gestión como ministra de Transporte, lideró una de las etapas más desafiantes para el sector aéreo durante la pandemia; impulsó la creación del comité aeronáutico del Aeropuerto Internacional El Dorado —articulando múltiples actores— y promovió el desarrollo del estudio de capacidad del aeropuerto, hitos relevantes para la industria.
“Es un honor unirme a Avianca y contribuir, desde el sector privado, al desarrollo de una región mejor conectada. Trabajaré de la mano con autoridades, gremios y demás actores del sector para fortalecer la conectividad aérea como motor de desarrollo económico y social en América Latina”, afirmó Ángela María Orozco.
Más recientemente, ejerció como socia en la firma de consultoría estratégica Kreab y como miembro independiente de la Junta Directiva de TGI S.A. E.S.P. desde septiembre de 2022, donde integró el Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad y Talento Humano y el Comité Operativo.
Su llegada al Grupo Avianca se enmarca en un período de consolidación institucional de la aerolínea. Gabriel Oliva asumió la presidencia, luego de que la Junta Directiva aprobara su creación como cargo durante el proceso de sucesión que acompañó la salida de Frederico Pedreira, quien estuvo al frente de la compañía por cinco años.