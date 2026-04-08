Procuraduría pide al Gobierno Petro claridad sobre el estado actual de la Nueva EPS; pidió información financiera

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud un pronunciamiento detallado sobre el estado de la medida de intervención forzosa administrativa a Nueva EPS, así como el envío de soportes documentales relacionados con su situación técnica, financiera, jurídica y administrativa.
La solicitud, dirigida a la superintendente ad hoc para la entidad, Luz Marina Múnera, se da en el marco de las funciones preventivas del Ministerio Público y busca establecer si persisten las condiciones que dieron origen a la intervención.
Entre los requerimientos, la Procuraduría pidió copia del concepto de la Superintendencia delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud sobre las órdenes impartidas en abril de 2025, así como confirmar si la EPS continúa incursa en causales legales que sustentan la medida.
Asimismo, solicitó el concepto del Comité de Medidas Especiales que respaldó la prórroga de la intervención, junto con los informes mensuales de la contralora designada y la información financiera presentada por la entidad durante el proceso.
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Procuraduría pide información sobre incumplimientos
En el documento, la Procuraduría también solicita a la Superintendencia informar sobre los resultados de su gestión frente a distintos incumplimientos identificados en el marco del seguimiento que realiza la entidad de control a Nueva EPS.
Entre los aspectos sobre los que pide explicaciones se encuentran el reporte de información financiera y regulatoria, frente al cual, según los elementos citados en la comunicación y derivados de ese seguimiento, aún no se cumplirían plenamente las órdenes impartidas por la Superintendencia.
Igualmente, el requerimiento incluye información sobre el manejo de recursos, como el uso de anticipos a prestadores y proveedores, así como situaciones derivadas de tutelas y desacatos, que hacen parte de los temas evaluados dentro del proceso de vigilancia.
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La Procuraduría también pidió detallar el avance en el procesamiento de cuentas médicas y la implementación de soluciones tecnológicas, aspectos que —de acuerdo con lo referido en la comunicación a partir del seguimiento de la Supersalud— presentan rezagos operativos y limitaciones en los sistemas de información.
Adicionalmente, el requerimiento abarca temas como la modernización tecnológica, la seguridad de la información, la actualización de notas técnicas, los procesos de contratación y otros componentes operativos sobre los cuales la entidad solicita claridad a partir de los reportes de supervisión existentes.
Finalmente, la entidad pidió copia del acta de la asamblea de accionistas de marzo de 2026 y del informe de verificación más reciente sobre el flujo de recursos del sistema de salud, otorgando un plazo de tres días hábiles para la entrega de la información.