Producción de petróleo en Colombia cayó 3,6 % a noviembre; Ecopetrol y SierraCol Energy lideraron

Entre enero y noviembre de 2025, la producción de petróleo en Colombia alcanzó un promedio de 746.400 barriles diarios, lo que representó una disminución de 3,6 % frente al mismo periodo de 2024.
Solo en noviembre, el bombeo se ubicó en 744.700 barriles diarios, registrando una caída interanual de 1,9 %, aunque con un aumento mensual de 1,1 % frente a octubre de 2025.
Pese a las variaciones negativas en términos interanuales, el repunte mensual estuvo impulsado por el incremento en Meta, donde la producción pasó de 421.000 a 427.100 barriles diarios, con un alza de 1,5 %. El mayor aporte provino del campo Akacías, que registró un crecimiento de 39,8 %, recuperando los niveles observados en septiembre.
Campos clave en la producción petrolera
Los campos Caño Sur, Acacías y Rubiales mantuvieron una tendencia creciente a lo largo del año. Entre enero y noviembre de 2025, su producción conjunta alcanzó 169.200 barriles diarios, equivalentes a 22,7 % del total nacional en ese periodo.
En noviembre, los cinco principales departamentos productores concentraron el 87,8 % de la obtención de crudo. Entre ellos se destacaron Meta, Casanare, Arauca y Santander. A nivel municipal, Puerto Gaitán, en Meta, lideró la producción en municipios.
Desempeño de las empresas
Ecopetrol volvió a ser el principal productor del país, con 464.000 barriles diarios en noviembre de 2025, equivalentes a 62,4 % del total, y una variación positiva de 1,5 % frente al mes anterior.
Por su parte, SierraCol Energy representó 6,7 % de la producción, mientras que GeoPark aportó 5,6 %. Frontera Energy, que recientemente anunció la venta de sus activos en Colombia a GeoPark, alcanzó una producción de 48.000 barriles diarios, correspondientes al 6,4% del total nacional.
