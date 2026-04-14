Proyecto solar de Terpel Sunex y Zonamerica inicia su segunda fase

Terpel Sunex y Zonamerica expanden su planta solar fotovoltaica en Cali con la puesta en marcha de su segunda fase. Con este proyecto, ambas organizaciones buscan avanzar hacia modelos energéticos más eficientes, sostenibles y escalables para el desarrollo industrial del país.
En la etapa inicial, se instalaron 880 paneles solares en su campus tecnológico, los cuales ya se encuentran en operación y generan cerca de 800 MWh de energía limpia al año. Con la segunda fase, se sumarán 674 nuevos paneles, alcanzando un total de 1.554 módulos solares.
En conjunto, ambas etapas generarán más de 1.500 MWh de energía limpia anual, lo que se traduce en una suplencia energética cercana al 40 % del consumo del campus.
Mauricio Ocampo Vargas, gerente general de Terpel Sunex, destacó que “este proyecto con Zonamerica demuestra cómo construimos relaciones de largo plazo con nuestros aliados, acompañando su crecimiento con soluciones energéticas que evolucionan a la par de sus necesidades. Esta segunda fase es muestra de que estamos desarrollando un ecosistema energético sostenible y eficiente, que crece en el tiempo”.
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Las compañías también destacaron el impacto ambiental ligado a esta expansión al evitar la emisión de más de 140 toneladas de CO2 al año. Esto equivale a la siembra de cerca de 6.000 árboles, contribuyendo de manera concreta a los objetivos de sostenibilidad del Valle del Cauca y del país.
Este proyecto también se consolida como una alianza estratégica de largo plazo, orientada a crecer de manera conjunta y evolucionar conforme aumenten las necesidades energéticas de la comunidad, con beneﬁcios directos para las empresas, la región y el país.
“Esta alianza con Terpel Sunex nos permite materializar nuestra visión de un parque tecnológico que lidera la transición energética en la región, transformando nuestra responsabilidad corporativa en un activo estratégico que potencia la marca personal y profesional de cada compañía que confía en nosotros”, resaltó Camilo Jaramillo, CEO de Zonamerica Colombia.
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