Puerto de Buenaventura: 30 barcos siguen sin poder descargar mercancía

La operación del Puerto de Buenaventura, el principal terminal marítimo del Pacífico colombiano, enfrenta una fuerte congestión que ya mantiene cerca de 30 buques fondeados en la bahía a la espera de turno para descargar mercancía.
El represamiento ocurre en medio de bloqueos y protestas de transportadores de carga pesada, quienes han denunciado fallas en la logística de contenedores y el deterioro de las vías de acceso al puerto, factores que han reducido la eficiencia del sistema.
A la par, el incremento del volumen de carga movilizada en los últimos dos años ha presionado la capacidad operativa del puerto, que actualmente supera las 23 millones de toneladas, generando acumulación de contenedores en patios y retrasos en la descarga de suministros.
El escenario ya empieza a generar alertas en la cadena logística del comercio exterior colombiano, debido al impacto sobre sectores productivos que dependen del flujo oportuno de materias primas y mercancías.
Congestión portuaria y afectaciones en la cadena productiva
Víctor Julio González, director ejecutivo del Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura, advirtió que la situación logística es crítica y responde a una combinación de factores operativos y climáticos.
“Hoy el puerto de Buenaventura tiene una congestión de más de 29 barcos en la bahía esperando posición de atraque”, señaló el directivo, quien explicó que una temporada de lluvias prolongada ha dificultado la atención de carga clave para diferentes sectores económicos.
Entre las mercancías afectadas se encuentran cereales, minerales, insumos para las industrias porcícola y avícola, estructuras para la construcción y la importación de vehículos.
A esto se suma la reducción en la eficiencia del transporte terrestre. Según el sector empresarial, los camiones están tardando entre cinco y siete horas en llegar al puerto, lo que ha reducido la capacidad de operación diaria. Mientras anteriormente realizaban entre cuatro y cinco recorridos diarios entre Buenaventura y Yumbo, actualmente apenas alcanzan dos viajes.
Ante la crisis logística, el Gobierno Nacional anunció un plan de choque con medidas obligatorias para mejorar la operación portuaria, especialmente en la devolución de contenedores vacíos y el manejo de las zonas de enturnamiento.
La Superintendencia de Transporte expidió una resolución con órdenes administrativas, mientras que el Ministerio de Transporte emitió una circular conjunta para establecer reglas que permitan mejorar la coordinación entre los actores de la cadena logística.
Recomendado: Crisis de contenedores vacíos en Buenaventura; Gobierno Petro tomará medidas: contempla sanciones
Asimismo, se ordenó implementar un plan de evacuación inmediata de contenedores vacíos almacenados en depósitos externos, con el objetivo de reducir los niveles de ocupación y recuperar la capacidad operativa del puerto.