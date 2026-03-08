Elecciones 8 de marzo: cómo consultar puesto de votación en Colombia

Este domingo 8 de marzo se realizan las elecciones legislativas en Colombia y las tres consultas presidenciales. Para saber dónde votar, es necesario consultar el censo electoral de la Registraduría, donde se puede verificar el puesto de votación, la dirección y el número de mesa asignado.
Valora Analitik le da el paso a paso para consultar su puesto de votación en Colombia.
¿Cómo consultar el puesto?
Hay tres formas principales:
1. Página web de la Registraduría
Ingrese a www.registraduria.gov.co, haga clic en el botón Elecciones 2026, luego en Congreso de la República y finalmente en Consulta lugar de votación. Allí debe digitar su número de cédula y presionar el botón de consulta para obtener la dirección del puesto y el número de mesa.
2. App móvil aVotar
La aplicación aVotar está disponible de forma gratuita para Android e iOS. Solo debe seleccionar la opción ¿dónde puedo votar? e ingresar su documento para obtener los datos en segundos.
3. Chatbot de WhatsApp
La Registraduría habilitó un chatbot en WhatsApp a través del número +57 310 257 9432, con el que puede obtener información sobre su lugar de votación. Solo debe digitar su número de cédula y elegir la opción 📍 Lugar de votación. El sistema le indicará departamento, municipio, zona, puesto, mesa y dirección exacta.
Información clave para el día de las elecciones
- Las urnas estarán abiertas de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Quienes estén en la fila a las 4 p.m. pero no hayan entregado su cédula al jurado no podrán votar. Se recomienda acudir temprano.
- Los votantes recibirán dos tarjetones y podrán pedir un tercero: uno para elegir un candidato al Senado y otro para la Cámara de Representantes. Se debe marcar con una X el número del candidato y el partido. El tarjetón de las consultas debe ser pedido por cada ciudadano al momento de acercarse a su puesto de votación.
- Es obligatorio llevar la cédula original o cédula digital.
- Si no hizo cambio de puesto antes del cierre de inscripciones, seguirá habilitado en el mismo sitio donde votó la última vez.