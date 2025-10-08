Tenis Economía del deporte Valora Sports

El punto más caro de la historia del tenis: Un millón de dólares en juego contra Carlos Alcaraz

La mecánica del evento consiste en que cada partido se define en un solo punto, generando el golpe más valioso jamás disputado fuera de una final de Grand Slam.

El punto más caro de la historia del tenis contra Alcaraz. Imagen: Página web Olympics

El circuito profesional de se prepara para el evento más insólito de su historia reciente. El Abierto de Australia ha confirmado el lanzamiento del ‘Million Dollar 1 Point Slam’ en la previa de su edición 2026, un torneo de exhibición con un premio de 1 millón de dólares australianos (US$658.000).

El evento contará con la participación de 22 jugadores profesionales de élite y 10 jugadores amateurs australianos. El director del torneo, Craig Tiley, confirmó la presencia del número uno del mundo, Carlos Alcaraz, como la principal figura.

Esta mezcla de talento profesional y amateurismo en la Rod Laver Arena busca maximizar el espectáculo y acercar el tenis de élite al público general, ofreciendo una oportunidad única de conseguir una fortuna por un solo intercambio.

El premio ofrecido por ganar un solo punto es casi cinco veces mayor que lo que un tenista profesional gana, en promedio, por alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia en el formato tradicional, cuya recompensa es históricamente cercana a los US$120.000. Esto demuestra que el valor se centra puramente en el espectáculo mediático y no en la competencia deportiva.

el monto de US$30 millones del fondo AO Ventures supera la bolsa de premios en efectivo de varios torneos de tenis
El Open de Australia amplía su influencia más allá de las canchas de tenis. Imagen: Página web oficial ATP Tour

Una regla insólita: Piedra, papel o tijera por un millón

El formato del ‘Million Dollar 1 Point Slam’ no solo simplifica el juego a un único intercambio, sino que genera una curiosidad que choca con la rigidez de las reglas de la ATP: la definición del saque.

Para determinar qué jugador saca el punto del millón de dólares australianos, el sistema tradicional de sorteo de raqueta será reemplazado por el juego de «piedra, papel o tijera».

Esta regla convierte la preparación del punto en un juego de azar infantil, lo que contrasta drásticamente con los meticulosos procedimientos de saque y el sistema de puntuación (15-0, deuce, tie-breaks) que definen el tenis profesional.

La participación de Alcaraz, un jugador regido por la precisión, en un formato que depende de un juego de manos demuestra claramente la intención del Abierto de Australia de generar un contenido de alto impacto viral, jocoso y mediático.

Las inscripciones para los 10 puestos amateurs se abrirán en clubes de todo el país. Foto: tomada de freepik.es – @ freepic.diller

Las inscripciones para los 10 puestos amateurs se abrirán en clubes de todo el país, democratizando temporalmente el acceso a la pista central y al premio millonario.

El director del torneo, Craig Tiley, busca aprovechar la figura de Carlos Alcaraz, el jugador más joven en la historia en alcanzar el número uno del ranking ATP, como un imán para los medios.

La promesa de que cualquier aficionado pueda enfrentarse y ganarle una fortuna al mejor del mundo genera una expectativa de cobertura que se traduce directamente en un aumento del valor de los derechos de retransmisión y los patrocinios para el Abierto de Australia 2026.

El torneo se desarrollará en distintas ciudades australianas, con la gran final en el icónico Rod Laver Arena, garantizando que sea un evento mediático y de alta expectativa en el mundo del tenis.

